गिरते बाजार में चढ़ा टेक्नोलॉजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी का शेयर चढ़ा, कंपनी ने निवेशकों को दिया शानदार रिटर्न

गिरते बाजार में चढ़ा टेक्नोलॉजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी का शेयर चढ़ा, कंपनी ने निवेशकों को दिया शानदार रिटर्न

टेक्नोलॉजी सेक्टर की Kellton Tech Solutions Limited कंपनी ने हाल ही में FCCBs कन्वर्जन से अपनी इक्विटी कैपिटल बढ़ाई है, जिससे मार्केट में उसके शेयरों में हल्की तेजी देखने को मिली। बीते पांच सालों में कंपनी ने 380% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Aug 26, 2025 12:52 IST

टेक्नोलॉजी कंपनी केल्टन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Kellton Tech Solutions Limited) के शेयर में मंगलवार को हल्की तेजी देखने को मिली। कंपनी का शेयर 1 फीसदी चढ़कर ₹26.04 पर बंद हुआ, जबकि पिछले कारोबारी दिन यह ₹25.79 पर बंद हुआ था। कंपनी का 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर ₹35.50 और निचला स्तर ₹19.01 है।

26 अगस्त 2025 को कंपनी की Securities Issuance Committee ने 2,05,19,850 इक्विटी शेयर जारी करने की मंजूरी दी। ये शेयर विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड (FCCBs) को ₹21.2 प्रति शेयर की दर से इक्विटी में बदलने के बाद जारी किए गए। इस कन्वर्जन से कंपनी की पेड-अप इक्विटी कैपिटल ₹49.32 करोड़ से बढ़कर ₹51.37 करोड़ हो गई। अब कुल जारी शेयरों की संख्या 51.37 करोड़ हो गई है। नए शेयर कंपनी के पुराने शेयरों के बराबर होंगे और उन्हीं की तरह माने जाएंगे।

केल्टन टेक खुद को "Born Digital" कंपनी कहती है और यह स्टार्टअप से लेकर फॉर्च्यून 500 कंपनियों तक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करती है। कंपनी का नाम कई बार डेलॉइट के Technology Fast50 India लिस्ट में आया है और फोर्ब्स एशिया की Best Under a Billion सूची में भी शामिल हो चुका है। भारत, अमेरिका, यूरोप और एशिया-प्रशांत क्षेत्रों में कंपनी के करीब 1,500 कर्मचारी काम कर रहे हैं।

जून 2025 में खत्म पहली तिमाही में कंपनी का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू ₹296.10 करोड़ रहा, जो सालाना आधार पर 12.8% और तिमाही आधार पर 3.1% ज्यादा है। इस तिमाही का नेट प्रॉफिट ₹22.70 करोड़ रहा, जो पिछले साल की तुलना में 13.5% की बढ़ोतरी है। कंपनी की ईपीएस (EPS) ₹2.32 रही।

वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी की नेट सेल्स ₹1,098 करोड़ रही, जो 11.7% ज्यादा है। वहीं नेट प्रॉफिट ₹80 करोड़ रहा, जो सालाना आधार पर 23.4% की तेजी दर्शाता है। हाल ही में कंपनी ने 1:5 का स्टॉक स्प्लिट भी किया है, जिसके तहत ₹5 वाले प्रत्येक शेयर को पांच शेयरों में बांटा गया है।

कंपनी ने हाल ही में तीन बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। इसके अलावा कंपनी ने अपने एंटरप्राइज-ग्रेड Agentic AI प्लेटफॉर्म (KAI) को लॉन्च किया है। यह कदम दिखाता है कि कंपनी भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर कितनी गंभीर है।

जून 2025 तक कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 40.78% रही। एफआईआई (FIIs) ने भी कंपनी में भरोसा दिखाते हुए 2,06,150 शेयर खरीदे और अपनी हिस्सेदारी 1.27% तक बढ़ाई। कंपनी का मार्केट कैप 1,200 करोड़ रुपये से ज्यादा है और इसका पी/ई अनुपात 15x है, जबकि इंडस्ट्री पी/ई 32x है।

पिछले पांच सालों में केल्टन टेक ने अपने निवेशकों को 380% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। वहीं, पिछले 52 हफ्तों के निचले स्तर से शेयर अब तक 37% चढ़ चुका है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
