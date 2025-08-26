scorecardresearch
Expensive Number Plate: 4 करोड़ की Lamborghini से भी ज्यादा सुर्खियों में आई नंबर प्लेट, 45.99 लाख में खरीदा 007, जानें कौन हैं मालिक?

कई बार लग्जरी कार के साथ लोगों की नजर कार के VIP नंबर प्लेट पर भी टिक जाती है। हाल ही में केरल के व्यक्ति ने भारत की सबसे महंगी नंबर प्लेट खरीदी है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Aug 26, 2025 16:30 IST
भारत में लग्जरी कार (Luxury Car) रखना कई लोगों का सपना होता है। फिल्मी सितारों और बड़े कारोबारियों की गाड़ियों की अक्सर चर्चा होती रहती है। खास बात यह है कि सिर्फ कार ही नहीं, बल्कि उनकी खास पहचान बनी हुई VIP नंबर प्लेट (VIP Number Plate) भी चर्चा का विषय बनती है। 

आमतौर पर जब महंगी नंबर प्लेट की बात होती है तो लोगों को शाहरुख खान, महेंद्र सिंह धोनी या फिर मुकेश अंबानी जैसे नाम याद आते हैं। लेकिन इस बार रिकॉर्ड किसी स्टार ने नहीं बल्कि केरल के एक आईटी कंपनी के सीईओ ने बनाया है।

45.99 लाख का यूनिक नंबर 

कोच्चि की आईटी कंपनी Litmus7 Systems Consulting Pvt. Ltd. के फाउंडर और सीईओ वेनू गोपालकृष्णन (Venu Gopalakrishnan) ने हाल ही में अपनी गाड़ियों की लिस्ट में नई Lamborghini Urus Performante जोड़ी है। 

इस गाड़ी की कीमत करीब 4 करोड़ रुपये है, लेकिन लोगों का ध्यान कार से ज्यादा उसकी नंबर प्लेट ने खींचा है। इस कार का रजिस्ट्रेशन नंबर है KL 07 DG 0007, जिसके लिए उन्होंने पूरे 45.99 लाख रुपये चुकाए। यह देश में अब तक का सबसे महंगा नंबर माना जा रहा है।

केरल की नीलामी में बना रिकॉर्ड

7 अप्रैल 2025 को Kerala Motor Vehicles Department ने एक ऑनलाइन नीलामी आयोजित की थी। बोली की शुरुआत महज 25,000 रुपये से हुई थी लेकिन देखते ही देखते यह लाखों में पहुंच गई। आखिरकार वेनू गोपालकृष्णन ने यह नंबर अपने नाम कर लिया। खास बात यह है कि यह नंबर 007 है, जिसे लोग मशहूर जेम्स बॉन्ड से जोड़ते हैं और कार प्रेमियों के बीच यह बेहद डिमांड में रहता है।

पहली Lamborghini Urus Performante केरल में

वेनू गोपालकृष्णन की नई कार सिर्फ नंबर प्लेट की वजह से ही नहीं, बल्कि अपनी एक्सक्लूसिविटी की वजह से भी खास है। लाइम-ग्रीन कलर की Lamborghini Urus Performante reportedly केरल में इस मॉडल की पहली कार है। उन्होंने खुद इसका वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसके बाद यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

लग्जरी गाड़ियों और बाइक्स का शौक

वेनू गोपालकृष्णन लग्जरी गाड़ियों और बाइक्स के शौकीन माने जाते हैं। उनकी कलेक्शन में पहले से ही Lamborghini Huracan Sterrato और BMW M1000 XR जैसी हाई-परफॉर्मेंस मशीनें मौजूद हैं। अब उनकी नई Lamborghini और उस पर लगी महंगी नंबर प्लेट ने उनके शौक को और भी चर्चित बना दिया है।

क्यों खास होती हैं VIP नंबर प्लेट्स?

आजकल सिर्फ महंगी कारें ही नहीं, बल्कि उनकी यूनिक नंबर प्लेट्स भी लोगों की शान बढ़ाने लगी हैं। ऐसे नंबर न सिर्फ मालिक की पहचान अलग बनाते हैं बल्कि उन्हें एक तरह का स्टेटस सिंबल भी माना जाता है। खासकर 0007 जैसे नंबर प्लेट्स कार कलेक्टर्स और हाई-प्रोफाइल लोगों में बेहद पॉपुलर हैं।
 

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Aug 26, 2025