Brightcom Group को लेकर बड़ी खबर, कंपनी करने जा रही है नतीजों का एलान

5 महीने से ट्रेडिंग पर रोक झेल रहे Brightcom Group पर बड़ी खबर आई है। कंपनी ने अपने अपडेट में घोषणा की कि कंपनी वित्तीय वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के नतीजे रविवार 17 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।

कंपनी ने यह भी बताया कि चौथी तिमाही के परिणामों पर निवेशकों के लिए एक कॉन्फ्रेंस कॉल मंगलवार 19 नवंबर को आयोजित करेगी। कंपनी की ओर से वीकली अपडेट प्रजेंटेशन में कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2024 के लिए पूरे साल के वित्तीय परिणामों की घोषणा ऑडिट पूरा होने के बाद करेगी।

ट्रेडिंग निलंबन की स्थिति को लेकर कंपनी ने बताया कि उसने एक्सचेंज के जरिए निर्धारित महत्वपूर्ण कम्प्लायंस को पूरा किया है और सभी जरूरी नियमों को सक्रिय रूप से अंतिम रूप देने के लिए चर्चाएं जारी हैं।

कंपनी ने यह भी बताया कि निलंबन हटाने के लिए आवेदन सकारात्मक रूप से प्रगति कर रहा है और इसके लिए एक्सचेंज की स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है, हालांकि उसने इसके लिए कोई विशेष समयसीमा साझा नहीं की है।

Brightcom Group वित्तीय वर्ष 2025 के पहले और दूसरे तिमाही के परिणाम भी घोषित करेगी, हालांकि इस पर कोई समयसीमा प्रजेंटेशन में साझा नहीं की गई है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए अपनी वार्षिक आम बैठक (AGM) गुरुवार 21 नवंबर को आयोजित करने की योजना बनाई है। कंपनी के शेयरों का नियमित ट्रेडिंग के लिए रोक अब 5 महीने से जारी है, जिससे 6.5 लाख से अधिक छोटे निवेशक प्रभावित हो रहे हैं। ये शेयर सिर्फ ट्रेड-फॉर-ट्रेड तंत्र के तहत व्यापार करते हैं और 'Z' समूह के स्टॉक्स के तहत सूचीबद्ध हैं, जहां व्यापार हफ्ते के पहले दिन ही होता है।

सितंबर महीने के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक छोटे रिटेल निवेशक या वे जिनके पास अधिकृत शेयर पूंजी ₹2 लाख तक है, कंपनी में 44.24% हिस्सेदारी रखते हैं। कुल मिलाकर, 6.4 लाख छोटे शेयरधारक हैं, जिनके पास कंपनी के शेयर हैं। हैदराबाद के Brightcom Group की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। इसके भारत के साथ-साथ अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, उरुग्वे, मैक्सिको, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, यूक्रेन, सर्बिया, इजरायल, चीन, और ऑस्ट्रेलिया में भी ऑफिस हैं। इटली और पोलैंड में रिप्रेजेंटेटिव्स या पार्टनर मौजूद हैं।

