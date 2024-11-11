Ashok Leyland का मुनाफा बढ़ा, फिर भी ब्रोकरेज ने क्यों घटाए टारगेट्स

Ashok Leyland के जुलाई से सितंबर 2024 के तिमाही रिजल्ट्स जारी होने के बाद सोमवार को शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। कंपनी के रिकॉर्ड मुनाफे के बावजूद कई ब्रोकरेज ने कंपनी के शेयरों पर अपना टारगेट प्राइस घटा दिया है।

कंपनी का नेट प्रॉफिट साल दर साल 37% बढ़कर ₹770 करोड़ पहुंच गया, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह ₹561 करोड़ था। हालांकि कंपनी का कुल रेवेन्यू साल दर साल 9 प्रतिशत घटकर ₹8769 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह ₹9638 करोड़ था।

Ashok Leyland के प्रबंध निदेशक और CEO का कहना है कि हीटवेव, असमान्य मानसून और चुनावों ने वित्तीय वर्ष के पहले हिस्से में कमर्शियल वाहनों (CV) की मांग पर असर डाला, लेकिन उनकी कंपनी को दूसरे हिस्से में मांग में सुधार की उम्मीद है।

ब्रोकरेज की क्या है राय?

फिलहाल स्टॉक 229 रुपए प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है। आइये जानते हैं ब्रोकरेज की क्या है राय?

Morgan Stanley ने अशोक लीलैंड के शेयरों का टारगेट ₹268 कर दिया है यानि यह ब्रोकरेज अब भी उम्मीद करता है कि शेयर नवंबर 8 की क्लोजिंग कीमत से 25% बढ़ सकते हैं। मॉर्गन स्टेनली ने कहा कि Q2 का EBITDA अनुमान से थोड़ा बेहतर रहा और यह उम्मीद करता है कि वॉल्यूम ट्रेंड्स धीरे-धीरे सुधरेंगे।

JP Morgan ने अशोक लीलैंड को ओवरवेट रेटिंग दी है और ₹250 का टारगेट प्राइस रखा है। ब्रोकरेज का मानना है कि Q2 का प्रदर्शन उम्मीदों से बेहतर रहा है, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन मजबूत थे।

Nomura ने अशोक लीलैंड पर बाय रेटिंग बनाए रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस ₹247 पर घटा दिया है और Q4 FY25 से सकारात्मक बढ़ोतरी की उम्मीद जताई है।

CLSA ने अशोक लीलैंड के लिए अंडरपरफॉर्म रेटिंग दी है और ₹188 का लक्ष्य रखा है, यह मानते हुए कि Q2 के अच्छे परिणाम लो स्टील कीमतों और लागत घटाने की वजह से थे।

Citi ने ₹260 का टारगेट प्राइस रखा है और बाय रेटिंग दी है, यह नोट करते हुए कि ग्रॉस मार्जिन बेहतर होने से ऑपरेटिंग लीवरेज के कम होने के प्रभाव को बैलेंस्ड किया है।

Jefferies ने अशोक लीलैंड पर होल्ड रेटिंग दी है और ₹235 रुपए टारगेट रखा है, क्योंकि कंपनी का फोकस हाई प्रॉफिटिबिलटी पर है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

