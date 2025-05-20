scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारPfizer ने किया डिविडेंड का एलान तो दौड़ पड़ा स्टॉक, खुलते ही शेयर ने लगाया 12% का छलांग

आज शेयर बाजार खुलते ही Pfizer के शेयर में तेजी आई। कंपनी के शेयर 12 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। कंपनी ने शानदार तिमाही नतीजे के साथ डिविडेंड का भी एलान किया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 20, 2025 11:44 IST

स्टॉक मार्केट में आज फाइजर लिमिटेड (Pfizer Share) के शेयर फोकस (Stock In Focus) में है। 20 मई 2025 (मंगलवार) के ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। बाजार खुलते ही कंपनी के स्टॉक 12 फीसदी चढ़ गए।  

कंपनी के शेयर ₹4,698.80 के भाव पर खुले थे और थोड़ी देर के बाद स्टॉक 12 फीसदी चढ़कर ₹4,995.85 प्रति शेयर पहुंच गए। 

कंपनी ने हाल ही में चौथी तिमाही के नतीजे (Pfizer Q4 Result) जारी किये थे। कंपनी ने नतीजों के साथ डिविडेंड का भील एलान किया है। इन दो वजह के कंपनी के शेयरों में दिलचस्पी बढ़ी है। 

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस (Pfizer Financial Performance)

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार जनवरी से मार्च 2025 की तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹330.94 करोड़ है। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा ₹178.86 करोड़ है। कंपनी का टोटल रेवेन्यू भी ₹591.91 करोड़ हो गया है, जो पिछले साल ₹546.63 करोड़ था।

कंपनी दे रही डिविडेंड का तोहफा (Pfizer Dividend)

शानदार तिमाही नतीजे के साथ कंपनी ने डिविडेंड का एलान किया है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार इस बार कंपनी तीन तरह का डिविडेंड दे रही है। कंपनी निवेशकों को ₹35 का फाइनल डिविडेंड दे रही है। वहीं, हर शेयर पर ₹100 का स्पेशल डिविडेंड भी देगी। इसके अलावा हर शेयर पर ₹30 का एक्स्ट्रा स्पेशल डिविडेंड देगी। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर हैं उन्हें टोटल ₹165 का डिविडेंड मिल रहा है।  

क्या है एक्सपर्ट की राय (Pfizer Share Price Target)

मोतीलाल ओसवाल के एनालिस्ट अर्पित बेरीवाल के अनुसार अगर शेयर में तेजी जारी रहती है तो शेयर का अगला टारगेट ₹5,200 होगा। शेयर का सपोर्ट लेवल ₹4,800 है। इस लेवल पर शेयर को दोबारा खरीदा  जा सकता है। 

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Pfizer Share Performance)

स्टॉक का 52वीक हाई ₹4995.85 है और 52-वीक लो ₹4590 है। स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो BSE Analytics के मुताबिक पिछले एक महीने में शेयर में 18 फीसदी की तेजी आई। वहीं, साल 2025 में अब तक स्टॉक 7 फीसदी गिर गया है। 2 साल में शेयर 28 फीसदी चढ़ा है। वहीं, पांच साल में शेयर ने 13.66 फीसदी का रिटर्न दिया है। 

अगर किसी निवेशक ने साल 2023 में 52वीक लो के भाव से 11 स्टॉक खरीदा होता तो उसे उस वक्त ₹50,000 का निवेश करना होता। इस निवेश की वैल्यू आज ₹64,000 हो जाती।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
May 20, 2025