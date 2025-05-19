₹10 से भी सस्ता शेयर बना पैसा छापने की मशीन, कुछ महीने में बना दिया ₹1 लाख को 4 लाख
Multibagger Penny Stock: शेयर बाजार में कई ऐसे स्टॉक है जिसने कम समय में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। हम आपको आर्टिकल में ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में बताएंगे जिसने कुछ नहीने में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है।
Multibagger Stock: 19 मई 2025 (सोमवार) को शेयर बाजार के दोनों सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुआ। बाजार में गिरावट के बावजूद एक पेनी स्टॉक फोकस में रहा। इस शेयर का नाम कश्यप टेलीमेडिसिन्स लिमिटेड (Kashyap Tele-Medicines Ltd) है। पिछले कुछ सत्रों से कंपनी के शेयर में लगातार अपर सर्किट लग रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के शेयर (Kashyap Tele-Medicines Ltd Share Price) 2% की तेजी के साथ ₹8.40 पर बंद हुआ।
पिछले एक महीने में इसमें जबरदस्त तेजी आई है। यह शेयर ( (Kashyap Tele-Medicines Ltd Share) एक महीने में ही 40% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है।
दो महीने में कर दिया पैसा डबल
अगर आपने इस शेयर में दो महीने पहले ₹1 लाख लगाए होते, तो आज वो पैसा ₹2 लाख बन चुका होता। इसका मतलब ै कि शेयर ने सिर्फ 2 महीने में 100% का फायदा दिया है।
3 महीने में बंपर रिटर्न
तीन महीने में यह शेयर और भी तेज भागा है। इसने करीब 175% रिटर्न दिया है। इसका मतलब अगर निवेशक ने 3 महीने पहले ₹1 लाख लगाए होते, तो आज वो ₹2.75 लाख हो गए होते। इसका मतलब निवेशक को ₹1.75 लाख का सीधा फायदा होता।
6 महीने में ₹4.64 लाख का मुनाफा
6 महीने पहले इस शेयर की कीमत सिर्फ ₹1.81 थी। अब स्टॉक का प्राइस ₹8.40 है। इसका मतलब है कि शेयर ने 6 महीने में 364% रिटर्न दिया। अगर किसी निवेशक ने 6 महीने पहले ₹1 लाख लगाए होते तो आज उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू ₹4.64 लाख हो जाती। इसका मतलब है कि निवेशक को सीधे ₹3.64 लाख का फायदा होता।