IREDA के शेयरों में आज 5% की आई तेजी! आगे क्या करें निवेशक? एक्सपर्ट से जानिए

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 16, 2025 13:18 IST

IREDA Share Price: भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA) का स्टॉक शुक्रवार को करीब 5 प्रतिशत चढ़कर अपने इंट्राडे हाई 175.90 रुपये पर टच कर गया है। इस तेजी के बावजूद यह YTD आधार पर 21% से ज्यादा टूटा है।

दोपहर 1:07 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 4.56% या 7.60 रुपये चढ़कर 174.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 4.65% या 7.75 रुपये चढ़कर 174.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

IREDA Q4 FY25 Results

मार्च 2025 तिमाही (Q4 FY25) में कंपनी का कंसो नेट प्रॉफिट YoY 48.66 प्रतिशत बढ़ा है और पिछले सालकी इसी अवधि (Q4 FY24) में 337.39 करोड़ रुपये के मुकाबले 501.55 करोड़ रुपये रहा।

वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में परिचालन से राजस्व 36.93 प्रतिशत बढ़कर 1,905.06 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 1,391.26 करोड़ रुपये था। इस पीएसयू कंपनी ने हाल ही में कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उसके लोन ऑर्डर बुक में 28 प्रतिशत (सालाना) की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2025 में यह आंकड़ा 76,250 करोड़ रुपये रहा, जबकि मार्च 2024 के वित्त वर्ष में यह 59,698 करोड़ रुपये था।

IREDA पर क्या करें निवेशक?

कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा कि 180 रुपये का लेवल, स्टॉक के लिए मजबूत रजिस्टेंस होगा। एक एक्सपर्ट ने sell-on-rally का सुझाव दिया।

आनंद राठी के जिगर एस पटेल ने कहा कि सपोर्ट 165 रुपये और रजिस्टेंस 175 रुपये पर है। 175 रुपये के स्तर से ऊपर एक निर्णायक कदम 180 रुपये की ओर आगे की बढ़त को गति दे सकता है। एक्सपर्ट ने कहा कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग रेंज165 रुपये और 180 रुपये के बीच होगी।

बोनान्ज़ा के कुणाल कांबले ने निवेशकों को 170 रुपये के लेवल पर 'रैली पर बिकवाली' करने की सलाह दी। एक्सपर्ट ने कहा कि ऊपरी स्तर पर 185 रुपये के स्तर पर मजबूत रजिस्टेंस देखने को मिल सकता है।

एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के शितिज गांधी ने कहा कि इरेडा 140 रुपये से 180 रुपये के बीच कारोबार कर सकता है।

IREDA के बारे में

यह कंपनी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक 'नवरत्न' पीएसयू है। मार्च 2025 तक, सरकार के पास इसमें 75 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजक्ट और उपकरण विनिर्माण एवं संचरण जैसी संबंधित गतिविधियों के लिए प्रोजेक्ट के शुरू से लेकर उसके पूरा होने तक फाइनेंसिंग करती है।

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
May 16, 2025