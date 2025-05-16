scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारभारती एयरटेल का शेयर टूटा - सिंगटेल ने बेची 1.21% हिस्सेदारी! जानिए किसने खरीदी

भारती एयरटेल का शेयर टूटा - सिंगटेल ने बेची 1.21% हिस्सेदारी! जानिए किसने खरीदी

भारती एयरटेल में हिस्सेदारी रखने वाली कंपनी सिंगटेल (Singtel) ने अपनी 1.2 प्रतिशत हिस्सेदारी निजी प्लेसमेंट के माध्यम से बेची है जिसके बाद स्टॉक में यह गिरावट आई है। 

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 16, 2025 12:20 IST

Bharti Airtel Share Price: भारत की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल (Bharti Airtel) के शेयरों में आज 2% से अधिक की गिरावट देखने को मिल रही है। दोपहर 12:11 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 2.57% या 48 रुपये गिरकर 1818.80 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.57% या 47.90 रुपये गिरकर 1,819.30 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

क्यों आई स्टॉक में गिरावट?

यह गिरावट कंपनी से जुड़ी एक बड़े अपडेट के बाद आई है। दरअसल भारती एयरटेल में हिस्सेदारी रखने वाली कंपनी सिंगटेल (Singtel) ने अपनी 1.2 प्रतिशत हिस्सेदारी निजी प्लेसमेंट के माध्यम से बेची है जिसके बाद स्टॉक में यह गिरावट आई है। 

सिंगटेल ने शुक्रवार को पुष्टि की कि उसने भारती एयरटेल लिमिटेड में 1.2 प्रतिशत हिस्सेदारी निजी प्लेसमेंट के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय और इंडियन इंस्टिट्यूशनल निवेशकों को दो बिलियन सिंगापुर डॉलर (एक्सचेंज रेट के अनुसार $1.54 बिलियन) में बेच दी है।

किसने खरीदा शेयर?

खरीदारों की बात करें तो इसमें भारती एयरटेल के ही कुछ मौजूदा शेयरधारक शामिल थे। सिंगापुर की टेलीकॉम दिग्गज ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि सिंगटेल ने एसेट पोर्टफोलियो को अनुकूलित करने और शेयरधारक रिटर्न को बढ़ाने के लिए हिस्सेदारी बेची है।

इससे पहले, यह बताया गया था कि पूर्ण स्वामित्व वाली आर्म पेस्टल (Pastel), भारती एयरटेल के लगभग 4.76 करोड़ शेयर 85.68 डॉलर-रुपये एक्सचेंज रेट पर बेचना चाहती थी। इसके लिए फ्लोर प्राइस 1,800 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था, जो गुरुवार के बंद भाव 1,867.20 रुपये से 3.6 प्रतिशत कम था।

सिंगटेल ने कहा कि निजी प्लेसमेंट में मौजूदा शेयरधारकों और नए निवेशकों की ओर से मजबूत रुचि देखी गई। इसमें कहा गया है कि ट्रांजैक्शन का बड़ा हिस्सा घरेलू म्यूचुअल फंडों और अंतर्राष्ट्रीय लॉन्ग-ओनली फंडों को बेचा गया।

इस सौदे के बाद, सिंगटेल के पास अब एयरटेल में 28.3 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिसका अनुमानित वैल्यू सिंगापुर डॉलर में 48 बिलियन डॉलर या 37 बिलियन डॉलर है। इस सौदे से सिंगटेल को 1.4 बिलियन डॉलर का अनुमानित प्रॉफिट हुआ है।

सिंगटेल के ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आर्थर लैंग ने कहा कि यह ट्रांजैक्शन हमें एयरटेल के एक महत्वपूर्ण शेयरधारक बने रहने के साथ-साथ आकर्षक वैल्यूएशन पर मूल्य निर्धारण करने की अनुमति देता है। हमें नए समान विचारधारा वाले निवेशकों का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है जो एयरटेल की मजबूत विकास क्षमता में हमारे विश्वास को साझा करते हैं क्योंकि भारत 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था हासिल करने के अपने दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है। इससे एयरटेल के शेयरधारक आधार को और मजबूती मिलेगी ताकि हम सामूहिक रूप से इसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ का समर्थन कर सकें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
