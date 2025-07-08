रिजेक्शन से परेशान था युवक, फेक रिज्यूमे ने दिला दिए असली इंटरव्यू

scorecardresearch
Newsट्रेंडिंगरिजेक्शन से परेशान था युवक, फेक रिज्यूमे ने दिला दिए असली इंटरव्यू

सोशल मीडिया Reddit पर एक मजाकिया रिज्यूम वायरल हो रहा है। इस रिज्यूम में व्यक्ति ने लिखा कि वह 30 साल का है और उसे 32 साल का अनुभव है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 8, 2025 16:35 IST
Fake Resume
सोचिए अगर आपको बार-बार नौकरी के लिए मना किया जाए और कोई जवाब न दे तो कैसा लगेगा? ऐसा ही हुआ एक युवक के साथ जिसे हर बार सुनने को मिलता था कि वो इस रोल के लिए फिट नहीं हैं या फिर कोई जवाब ही नहीं आता था। आखिरकार जब सब्र का बांध टूट गया तो उसने एक अनोखा तरीका अपनाया। व्यक्ति ने मजाकिया रिज्यूमे (funny resume) बना दिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 

इस युवक ने अपने रिज्यूमे में लिखा कि उसे 30 की उम्र में 32 साल का अनुभव है। रिज्यूमे में लिखा था कि मैं बिना कॉफी और ऑक्सीजन के भी काम कर सकता हूं और मुझे टेलीपैथिक डिबगिंग आती है। इसके साथ ही मैंने MIT, हॉगवर्ट्स और कोर्सेरा से PhD की है। इतना ही नहीं उसने यह भी जोड़ दिया कि एक कंपनी ने मुझे इसलिए निकाल दिया क्योंकि मेरी सैलरी से उन्होंने 30 इंजीनियर रख लिए!

Reddit पर अपनी पोस्ट में उस शख्स ने बताया कि वो इतने job rejections से परेशान हो गया था कि उसने बस टाइम पास और भड़ास निकालने के लिए ये रिज्यूमे बनाया। उसने कहा कि मैंने सोचा कि अब इन कंपनियों का ही टाइम खराब करता हूं और उन्हें ये रिज्यूमे भेज देता हूं।

हैरानी की बात ये हुई कि वही फर्जी और फनी रिज्यूमे जब असली रिक्रूटर्स तक पहुंचा तो उन्हें ये इतना मजेदार और हटकर लगा कि वे इंटरव्यू के लिए कॉल करने लगे। कुछ तो वो ही कंपनियां थीं जिन्होंने पहले उसे रिजेक्ट कर दिया था। रिक्रूटर्स ने कहा कि आपकी प्रोफाइल बड़ी शानदार है, हम आपसे बात करना चाहते हैं।

ये पूरा मामला जैसे ही वायरल हुआ तो लोग तरह-तरह के कमेंट्स करने लगे। किसी ने कहा कि आजकल बस रिज्यूमे में कीवर्ड्स देखकर ही नौकरी मिल जाती है, चाहे असली जानकारी हो या झूठ। एक यूजर ने मजाक में लिखा कि अब इंटरव्यू में जाकर सच बता देना कि ये सिर्फ ध्यान खींचने के लिए किया था, लेकिन दिमाग सही लगाया।

Jul 8, 2025