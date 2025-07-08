एक समय देश की बड़ी कंपनियों में गिनी जाने वाली जयप्रकाश एसोसिएट्स (Jaiprakash Associates Limited) अब भारी संकट में है। इस कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग पर अब अस्थाई रोक लगा दी गई है। 7 जुलाई 2025 को इसके शेयर आखिरी बार मार्केट में ट्रेड हुए थे और ₹3.19 पर बंद हुए।

आज कंपनी के शेयरों में करीब 5% की तेजी आई थी। अब NSE (National Stock Exchange) की वेबसाइट पर साफ लिखा है कि जयप्रकाश एसोसिएट्स के शेयरों की ट्रेडिंग बंद कर दी गई है।

कभी था ₹296 का शेयर

जयप्रकाश एसोसिएट्स का शेयर साल 2004 में जब पहली बार शेयर बाजार में आया था। अब स्टॉक की कीमत ₹12 के आसपास थी। साल 2008 में ये शेयर ₹296 तक पहुंच गया था। उस वक्त इस शेयर ने कई निवेशकों को लाखों रुपये का फायदा दिया था। मगर 2008 के बाद हालत बिगड़ती गई और अब यह शेयर का भाव सिर्फ ₹3 के करीब बचा है।

भारी कर्जें में कंपनी

यह कंपनी कर्ज में डूबी हुई। अब IBC (Insolvency and Bankruptcy Code) के तहत कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब यह कि कंपनी अपने लोन चुका नहीं पाई और अब इसे बेचने का प्रोसेस चालू होगा।

अदाणी ग्रुप खरीद सकता है कंपनी

हाल ही में यह खबर आई कि अदाणी ग्रुप (Adani Group) इस कंपनी को खरीदना चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाणी ने इसके लिए ₹12,500 करोड़ की सबसे बड़ी बोली लगाई है।

कंपनी की खरीद में सिर्फ अदाणी ही नहीं बल्कि वेदांता, जिंदल पावर, और PNC इंफ्राटेक जैसी बड़ी कंपनियां भी हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के कुछ एसेट्स अभी भी कीमती माने जा रहे हैं।