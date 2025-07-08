scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारNSE ने शेयर पर लगाया ब्रेक, अदाणी ने लगा दी 12,500 करोड़ की बोली; क्रैश हुआ जानी मानी कंपनी का स्टॉक

Jaiprakash Associates Limited के शेयर क्रैश हो गया है। कंपनी की ट्रेडिंग पर रोक लगा दी गई है। आर्टिकल में पूरा मामला जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 8, 2025 17:02 IST
Stock Crash
Stock Crash

एक समय देश की बड़ी कंपनियों में गिनी जाने वाली जयप्रकाश एसोसिएट्स (Jaiprakash Associates Limited) अब भारी संकट में है। इस कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग पर अब अस्थाई रोक लगा दी गई है। 7 जुलाई 2025 को इसके शेयर आखिरी बार मार्केट में ट्रेड हुए थे और ₹3.19 पर बंद हुए।

advertisement

आज कंपनी के शेयरों में करीब 5% की तेजी आई थी। अब NSE (National Stock Exchange) की वेबसाइट पर साफ लिखा है कि जयप्रकाश एसोसिएट्स के शेयरों की ट्रेडिंग बंद कर दी गई है।

कभी था ₹296 का शेयर

जयप्रकाश एसोसिएट्स का शेयर साल 2004 में जब पहली बार शेयर बाजार में आया था। अब स्टॉक की कीमत ₹12 के आसपास थी। साल 2008 में ये शेयर ₹296 तक पहुंच गया था। उस वक्त इस शेयर ने कई निवेशकों को लाखों रुपये का फायदा दिया था। मगर 2008 के बाद हालत बिगड़ती गई और अब यह शेयर का भाव सिर्फ ₹3 के करीब बचा है।

भारी कर्जें में कंपनी 

यह कंपनी कर्ज में डूबी हुई। अब IBC (Insolvency and Bankruptcy Code) के तहत कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब यह कि कंपनी अपने लोन चुका नहीं पाई और अब इसे बेचने का प्रोसेस चालू होगा।

अदाणी ग्रुप खरीद सकता है कंपनी

हाल ही में यह खबर आई कि अदाणी ग्रुप (Adani Group) इस कंपनी को खरीदना चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाणी ने इसके लिए ₹12,500 करोड़ की सबसे बड़ी बोली लगाई है। 

कंपनी की खरीद में सिर्फ अदाणी ही नहीं बल्कि वेदांता, जिंदल पावर, और PNC इंफ्राटेक जैसी बड़ी कंपनियां भी हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के कुछ एसेट्स अभी भी कीमती माने जा रहे हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jul 8, 2025