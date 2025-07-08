scorecardresearch
25 रुपये वाले शेयर 14% भागा, मुकेश अंबानी की रिलायंस ने भी खरीदा ये स्टॉक; जानिए तेजी की वजह

25 रुपये वाले शेयर 14% भागा, मुकेश अंबानी की रिलायंस ने भी खरीदा ये स्टॉक; जानिए तेजी की वजह

मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के पोर्टफोलियों में आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर शामिल हैं। आज इस कंपनी के स्टॉक में तूफानी तेजी देखने को मिली है।

Priyanka Kumari
New Delhi, Jul 8, 2025 12:58 IST
Alok Industries
Alok Industries

भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर (textile sector) एक बार फिर सुर्खियों में है। जहां शेयर बाजार 8 जुलाई को हल्के उतार-चढ़ाव में फंसा रहा, वहीं टेक्सटाइल कंपनियों के शेयरों में हलचल दिखी। आज के ट्रेडिंग सेशन में Alok Industries के शेयर में जबरदस्त छलांग लगाई। शेयर में आज 15.30% की तेजी देखी गई, जो पिछले 7 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। दोपहर 1 बजे तक कंपनी के शेयर 14.46 फीसदी की तेजी के साथ ₹23.03 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है। 

सम्बंधित ख़बरें

शेयर में तेजी के पीछे की वजह? 

इस तेजी के पीछे एक बड़ा कारण अमेरिका द्वारा बांग्लादेश पर लगाया गया नया टैरिफ है। अमेरिका ने बांग्लादेश से आने वाले टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर 35% टैक्स (tariff on Bangladesh) लगाने का फैसला किया है। इससे अमेरिका के खरीदार अब भारत जैसे ऑप्शन की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था टेक्सटाइल पर काफी निर्भर है।

Alok Industries भारत की एक बड़ी टेक्सटाइल कंपनी है, जो कॉटन से लेकर पॉलिएस्टर तक सभी सेगमेंट में काम करती है। यह कंपनी कपड़ा बुनने से लेकर तैयार गारमेंट्स और बेडशीट तक सब कुछ खुद बनाती है। इसलिए जैसे ही बांग्लादेश पर दबाव बढ़ा, निवेशकों को लगा कि Alok Industries को एक्सपोर्ट से बड़ा फायदा हो सकता है।

Reliance की बड़ी हिस्सेदारी

इस कंपनी में Reliance Industries की 40% हिस्सेदारी है, जबकि JM Financial ARC के पास करीब 34.99% है। 2020 में जब Alok Industries दिवालिया हो गई थी, तब RIL और JM ने मिलकर इसे खरीदा था। 

शेयर की परफॉर्मेंस (Alok Industries Share Performance)

पिछले एक महीने में आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर 17.92 फीसदी चढ़ गए। वहीं, 6 महीने में शेयर ने 14.52 फीसदी का रिटर्न दिया है। साल 2025 में अब तक स्टॉक 8 फीसदी की तेजी आई है। हालांकि, एक साल में शेयर ने 17 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया। लॉन्ग टर्म में भी शेयर ने निवेशकों को निराश किया है। पांच साल में शेयर ने 43 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर अभी भी 52-वीक हाई से नीचे है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 8, 2025