EPFO Interest Rate: बड़ी खुशखबरी! पीएफ खाते में सरकार ने जमा किया ब्याज का पैसा, ऐसे करें चेक

EPFO Interest Rate: अगर आप एक नौकरी करते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने लगभग सभी ईपीएफ सदस्य खातों में FY25 का ब्याज जमा कर दिया है। जिनके अकाउंट में ब्याज का पैसा नहीं आया है उनके पास इसी हफ्ते में आ जाएगा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने लगभग सभी सदस्य खातों में वर्ष 2024-25 के लिए ब्याज जमा कर दिया है। यह काम वित्त मंत्रालय द्वारा ब्याज दर को नोटिफाइ किए जाने के दो महीने से भी कम समय में पूरा कर लिया गया है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस साल 33.56 करोड़ सदस्य खातों वाले 13.88 लाख इस्टैब्लिशमेंट के लिए एनुअल अकाउंट अपडेशन किया जाना था। 8 जुलाई यानी आज तक 13.86 लाख इस्टैब्लिशमेंट के 32.39 करोड़ सदस्य खातों में ब्याज जमा हो चुका है।

इसका मतलब 99.9% इस्टैब्लिशमेंट और 96.51% सदस्य खातों के एनुअल अकाउंट अपडेशन का काम पूरा हो चुका है। बाकी बचे सभी खातों में इसी हफ्ते ब्याज जमा कर दिया जाएगा।

यह कदम पिछले वर्षों से बिलकुल अलग है, जब सदस्यों के खातों में भविष्य निधि जमा पर ब्याज जमा करने में वित्त मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिलने के बाद भी महीनों लग जाते थे। पिछले वित्त वर्ष में भी सदस्यों के खातों में ब्याज जमा करने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हुई थी और दिसंबर में पूरी हुई थी।

2024-25 के लिए, ईपीएफओ ने फरवरी 2025 में 8.25% की ब्याज दर की घोषणा की थी। इसे 22 मई को वित्त मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से मंजूरी दी गई थी। ब्याज के जरिए सरकार ने लगभग 4,000 करोड़ रुपये की धनराशि सदस्यों के पीएफ जमा में दिया है।

आपको ब्याज का पैसा मिला या नहीं ऐसे करें चेक

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपके अकाउंट में ब्याज का पैसा जमा हुआ है या नहीं तो इसलिए के लिए आपको पीएफ पासबुक चेक करना होगा।

पीएफ पासबुक चेक आप Umang ऐप या फिर ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप SMS या मिस्ड कॉल के जरिए भी अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं।

उमंग ऐप के जरिए ऐसे करें बैलेंस चेक

उमंग ऐप खोलें



सर्च बार में EPFO सर्च करें।



फिर View Passbook पर क्लिक करें



इसके बाद UAN नंबर दर्ज कर सबमिट करें।



इसके बाद आप अपना पासबुक देख सकेंगे।



SMS के जरिए ऐसे करें चेक

अंग्रेजी में पीएफ बैलेंस जानने के लिए, टाइप करें: EPFOHO UAN



किसी अन्य भाषा में पीएफ बैलेंस जानने के लिए टाइप करें: EPFOHO UAN XXX (XXX को अपनी भाषा के पहले तीन अक्षरों से बदलें, जैसे कि तेलुगु के लिए TEL)



7738299899 पर एसएमएस भेजें



आपको पीएफ बैलेंस की जानकारी मिल जाएगी।

मिस कॉल के जरिए ऐसे करें चेक

सुनिश्चित करें कि मोबाइल नंबर EPFO ​​पोर्टल पर UAN के साथ रजिस्टर्ड और एक्टिवेट हो।



सुनिश्चित करें कि कम से कम एक KYC (बैंक खाता, आधार या पैन) UAN से जुड़ा हो



रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 पर मिस्ड कॉल दें।



दो रिंग के बाद कॉल अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगी।



अंतिम योगदान और PF बैलेंस डिटेल के साथ आपको SMS मिल जाएगा।



