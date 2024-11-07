शेयर मार्केट में IPO के जरिए मुनाफा कमाने वालों निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। हेल्थ केयर सेक्टर में काम करने वाली कंपनी निजी स्वास्थ्य बीमा Niva Bupa Health Insurance का IPO आज से खुल गया है। कंपनी के 2,200 करोड़ रुपये के इस आईपीओ में 11 नवंबर तक बोली लगा सकेंगे। आइये जानते हैं कि इस IPO में पैसा लगाना है या नहीं?

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Niva Bupa का प्राइस बैंड 70 रुपये से 74 रुपये तय किया गया है। इस आईपीओ में 800 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे। साथ ही प्रोमोटर्स के जरिए 1,400 करोड़ रुपये तक की बिक्री पेशकश (OFS) की भी योजना है। कंपनी ने पहले 3,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही थी, हालांकि बाद में उसने इश्यू का साइज को घटा दिया।

Mehta Equities और Anand Rathi दोनों ने Niva Bupa Health Insurance Company के IPO को लंबी अवधि के निवेश के लिए सब्सक्राइब करने की सिफारिश की है। इन दोनों ब्रोकरेज फर्म्स का मानना है कि यह IPO भारत की सबसे तेजी से बढ़ती हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों में से एक में निवेश का शानदार अवसर प्रदान करता है, जो एक मजबूत प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, रणनीतिक इनोवेशन और डिजिटल एडवांसमेंट से लैस है।

Mehta Equities की रिपोर्ट

Mehta Equities के मुताबिक Niva Bupa ने वित्तीय वर्ष 2024 में शानदार ग्रोथ दिखाई है। कंपनी के मैनेजमेंट में परिसंपत्तियां (AUM) और नेट प्रीमियम आय में 62.2% और 43.1% का इजाफा हुआ। साथ ही कंपनी का मुनाफा वित्तीय वर्ष 2023 के ₹12.25 करोड़ से बढ़कर ₹81.85 करोड़ हो गया, जो 552.7% की बढ़ोतरी हुई है। ब्रोकरेज ने यह भी बताया कि IPO के ऊपरी प्राइस बैंड ₹74 पर, Niva Bupa का मार्केट कैप ₹13,520 करोड़ है और FY25 के अनुमानित लाभ के आधार पर कंपनी का P/B (प्राइस बुक रेश्यो) 4.77 गुना है, जो इंडस्ट्री औसत 4 गुना के मुकाबले पूरी तरह से मूल्यांकित दिखाई देता है। इसलिए कंपनी ने इस IPO को लंबी अवधि के निवेशकों के लिए बताया है।

Anand Rathi की रिपोर्ट

Anand Rathi ने भी Niva Bupa के IPO को "लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब" करने की सलाह दी है। कंपनी को अपर प्राइस बैंड पर ₹13,520 करोड़ के मार्केट कैप के साथ 6.1 गुना P/BV के आधार पर मूल्यांकित किया गया है। ब्रोकरेज का कहना है कि आईपीओ पूरी तरह से मूल्यांकित है, लेकिन कंपनी के अलग-अलग प्रोडक्ट्स और इनोवेशन में मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड के कारण इसे लंबी अवधि के निवेशकों के लिए आकर्षक बताया है। Niva Bupa के हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ग्राहकों की जीवन के विभिन्न चरणों में उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

advertisement

दोनों ब्रोकरेज कंपनियों ने Niva Bupa Health Insurance के IPO को एक लंबी अवधि के निवेश के रूप में सब्सक्राइब करने की सिफारिश की है, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ और मजबूत वित्तीय स्थिति इसे एक आकर्षक निवेश विकल्प बनाती है। हालांकि, वे मानते हैं कि मौजूदा वैल्यूएशन इंडस्ट्री औसत के मुताबिक पूरी तरह से प्राइस्ड है, इसलिए यह निवेश सिर्फ लंबी अवधि के दृष्टिकोण से करना चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

