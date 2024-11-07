scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारStocks in news: Tata Steel, Power Grid, Trent, M&M, Wockhardt, Polycab & Apollo Hospitals

Stocks in news: Tata Steel, Power Grid, Trent, M&M, Wockhardt, Polycab & Apollo Hospitals

आज जिन शेयरों पर नजर रहेगी वो इस प्रकार है। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कॉरपोरेट एक्शन्स पर।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 7, 2024 08:35 IST
Stocks in news: Tata Steel, Power Grid, Trent, M&M, Wockhardt, Polycab & Apollo Hospitals
Stocks in news: Tata Steel, Power Grid, Trent, M&M, Wockhardt, Polycab & Apollo Hospitals

आज जिन शेयरों पर नजर रहेगी वो इस प्रकार है। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कॉरपोरेट एक्शन्स पर। 

आज की कॉर्पोरेट गतिविधियाँ: हज़ूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के शेयर आज एक्स-स्प्लिट पर कारोबार करेंगे, जबकि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा, नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, श्रीराम फाइनेंस और सिम्फनी के शेयर आज एक्स-डिविडेंड पर कारोबार करेंगे।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Q2 परिणाम आज: महिंद्रा एंड महिंद्रा, ट्रेंट, ल्यूपिन, कमिंस इंडिया, इंडियन होटल्स कंपनी, रेल विकास निगम, एनएचपीसी, लिंडे इंडिया, एबॉट इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पेज इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, कोचीन शिपयार्ड, आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल, इमामी, एमक्योर फार्मा, एलेम्बिक फार्मा और अन्य आज बाद में सितंबर 2024 तिमाही के लिए अपने परिणामों की घोषणा करेंगे।

टाटा स्टील: इस धातु प्रमुख ने 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए 759 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो एक साल पहले की अवधि में 6,511 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज करने के बाद लाभ में लौट आया। हालांकि, तिमाही के लिए राजस्व में 3.25 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 53,904.7 करोड़ रुपये रहा, जबकि एबिटा 43.9 प्रतिशत बढ़कर 6,141.3 करोड़ रुपये रहा।

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन: सरकारी स्वामित्व वाली इस बिजली कंपनी ने सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही में 3,793 करोड़ रुपये का फ्लैट समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया। रिपोर्ट की गई तिमाही में कंपनी का परिचालन राजस्व भी 11,278 करोड़ रुपये पर फ्लैट रहा। बोर्ड ने 4.50 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के पहले अंतरिम लाभांश के भुगतान को मंजूरी दी।

अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज: इस प्रमुख अस्पताल शृंखला ने 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अपने शुद्ध लाभ में 63 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो 379 करोड़ रुपये रही। इसी अवधि में परिचालन से राजस्व 15 प्रतिशत बढ़कर जुलाई-सितंबर 2024 की अवधि में 5,589 करोड़ रुपये हो गया, तिमाही के लिए एबिटा 30 प्रतिशत बढ़कर 815.5 करोड़ रुपये हो गया।

पॉलीकैब इंडिया: इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) से 1,549.66 करोड़ रुपये के अनुबंध के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनकर उभरी है। इस अनुबंध में पैकेज 7 (बिहार) के लिए डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव (डीबीओएम) मॉडल पर भारतनेट के मध्य-मील नेटवर्क का विकास शामिल है।

गुजरात गैस: सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया कि उसका शुद्ध लाभ पिछले साल की तुलना में 6.92 प्रतिशत घटकर 307 करोड़ रुपये रह गया, जबकि उसका राजस्व पिछले साल की तुलना में 15 प्रतिशत घटकर 3,781.8 करोड़ रुपये रह गया। इसने अपनी संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) मात्रा में 2.93 एमएमएससीएमडी की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले साल की तुलना में 12 प्रतिशत की वृद्धि है।

इनोवा कैपटैब: फार्मा कंपनी को जम्मू और कश्मीर सरकार से जम्मू में अपनी आगामी सुविधा के लिए दवा निर्माण लाइसेंस प्राप्त हुआ है।

advertisement

सोनाटा सॉफ्टवेयर: आईटी समाधान कंपनी ने सितंबर 2024 तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में मामूली वृद्धि के साथ 106.5 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की। हालांकि, रिपोर्ट की गई अवधि में कंपनी का परिचालन राजस्व सालाना आधार पर 14.1 प्रतिशत घटकर 2,169.8 करोड़ रुपये रह गया।

वॉकहार्ट: फार्मा कंपनी ने बुधवार, 6 नवंबर को अपना क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (क्यूआईपी) इश्यू लॉन्च किया है। इश्यू के लिए फ्लोर प्राइस 1,162.25 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।

डेल्टा कॉर्प: ऑनलाइन गेमिंग फर्म ने 30 सितंबर, 2024 को समाप्त दूसरी तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 61.1 प्रतिशत की गिरावट के साथ 27 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की। परिचालन से राजस्व 28.1 प्रतिशत घटकर 187.7 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एबिटा 66 प्रतिशत घटकर 33.9 करोड़ रुपये रह गया।

स्टर्लिंग टूल्स: औद्योगिक उत्पाद बनाने वाली इस कंपनी ने चीन की कुनशान गुओली इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कुनशान जीएलवीएसी युआनटोंग न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी के साथ तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग भारत में उन्नत उच्च-वोल्टेज प्रत्यक्ष धारा (एचवीडीसी) संपर्ककर्ताओं और रिले के निर्माण के लिए है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

advertisement

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 7, 2024