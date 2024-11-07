RVNL, IRCON, Cochin Shipyard, SAIL, Trent पर आई बड़ी खबर! क्या करें निवेशक

सितंबर तिमाही में निफ्टी 50 इंडेक्स की 18 कंपनियां कमाई के मामले में बाजार अनुमान से पीछे रहीं है। जबकि 15 कंपनियों ने उम्मीद से ज्यादा कमाई की। यह जानकारी ब्लूमबर्ग के आंकड़ों से मिलती है। बाकी निफ्टी 50 कंपनियों के परिणाम लगातार घोषित हो रहे हैं। इसी बीच 4 नवंबर 2024 को करीब 30 से ज्यादा कंपनियां अपने तिमाही नतीजों की घोषणा करेंगी।

इनमें Mahindra & Mahindra, Lupin, Alembic Pharmaceuticals, Escorts Kubota, Indian Hotels, NHPC, Housing Finance Companies, Abbott India, Aditya Birla Fashion & Retail, Astral, Bajaj Electricals, Cochin Shipyard, Cummins India, Emami, M-Cure Pharmaceuticals, Innova Captab, Ircon International, ITD Cementation, NCC, Page Industries, Rail Vikas Nigam, SAIL, Bazar Style Retail, Trent, Vijaya Diagnostic Center, and VA Tech Wabag जैसी कंपनियां अपने तिमाही नतीजों का एलान करेंगी।

इसके अलावा डिविडेंड को लेकर GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, Navin Fluorine International, Nuvama Wealth Management, Share India Securities, Shriram Finance और Symphony के शेयर एक्स-डेट/रिकॉर्ड डेट के तौर पर कारोबार करेंगे जिसको लेकर इन कंपनियों के शेयर निवेशकों के रडार पर रहेंगे।

अक्टूबर के अंत तक 34 कंपनियों के अलावा, मोतीलाल ओसवाल कवरेज के तहत 166 कंपनियों ने सितंबर तिमाही के लिए अपने नतीजे पेश किए हैं। कुल मिलाकर, ये कंपनियां अध्ययन के लिए अनुमानित PAT का 73 प्रतिशत और निफ्टी 50 कंपनियों का 74 प्रतिशत हिस्सा हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

