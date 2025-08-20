scorecardresearch
नेटफ्लिक्स का भरोसा, 30 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलने के बाद फोकस में VFX स्टॉक

Basilic Fly Studio के शेयर फोकस में है। कंपनी को Netflix से करीब 30 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट मिला है। आज स्टॉक 453 रुपये के भाव पर बंद हुआ है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Aug 20, 2025 16:15 IST

विजुअल इफेक्ट्स (VFX) की दुनिया में भारत का नाम तेजी से चमक रहा है। इसी कड़ी में चेन्नई-पुणे बेस्ड कंपनी बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो लिमिटेड (Basilic Fly Studio) को एक और बड़ी कामयाबी मिली है।

कंपनी ने बताया है कि उसे दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) से करीब ₹29.71 करोड़ (लगभग 2.5 मिलियन पाउंड) का नया प्रोजेक्ट मिला है। आज कंपनी के शेयर ₹453 प्रति शेयर के भाव पर क्लोज हुए हैं।

नए प्रोजेक्ट की खासियत

नेटफ्लिक्स से मिली नई डील के तहत BFS एक प्रीमियम प्रोजेक्ट के लिए हाई-कॉम्प्लेक्सिटी VFX डिलीवर करेगी। इस काम में कंपनी के 800 से ज्यादा कलाकारों का नेटवर्क शामिल होगा। कंपनी की ताकत यह है कि यह भारत (चेन्नई, पुणे) के किफायती हब से लेकर लंदन, पेरिस और वैंकूवर जैसे ग्लोबल स्टूडियो तक फैली हुई है।

कंपनी के एमडी और सीईओ बालकृष्णन का कहना है कि यह प्रोजेक्ट BFS की क्वालिटी और भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में कंपनी AI-आधारित वर्कफ्लो, यूनिवर्सल सीन डिस्क्रिप्शन (USD) इंटीग्रेशन और इंटरनेशनल टैलेंट में निवेश करेगी ताकि कंपनी की ग्रोथ स्पीड बनी रहे।

नेटफ्लिक्स, डिज्नी और HBO भी बने क्लाइंट

कुछ ही समय पहले Basilic Fly Studio (BFS) ने Q1 FY26 में नेटफ्लिक्स, डिज्नी और HBO जैसे ग्लोबल दिग्गजों से लगभग ₹150 करोड़ के नए ऑर्डर हासिल किए थे। यह दिखाता है कि कंपनी का इंटरनेशनल लेवल पर कितना भरोसा और क्रेडिबिलिटी है।

किन फिल्मों पर किया है काम?

अगर आप हॉलीवुड और साउथ की बड़ी फिल्मों के शौकीन हैं, तो BFS का नाम आपको जरूर सुनना चाहिए। यह वही कंपनी है जिसने पुष्पा-2, डेडपूल-2, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी सुपरहिट फिल्मों और सीरीज के लिए शानदार VFX दिए हैं।

शेयर प्राइस और मार्केट कैप

कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप करीब ₹1,059 करोड़ है। हालांकि इसके शेयरों में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और यह फिलहाल लगभग ₹456 पर ट्रेड कर रहा है। फिर भी पिछले 1 महीने में इसमें 5.24% की बढ़त देखने को मिली है।

Basilic Fly Studio के बारे में

BFS की शुरुआत 2016 में हुई थी। पहले यह एक छोटे से आर्टिस्ट ग्रुप के रूप में शुरू हुई थी। इसके बाद धीरे-धीरे कंपनी ने रोटो, प्रेप, ट्रैकिंग, एसेट्स और कंपोजिटिंग जैसी कोर सर्विसेज से आगे बढ़कर ग्लोबल लेवल तक अपनी पहचान बनाई। साल 2023 में यह कंपनी NSE पर लिस्ट हुई। आज कंपनी 500 से ज्यादा प्रोफेशनल्स के साथ चेन्नई, पुणे, वैंकूवर और लंदन में स्टूडियो चला रही है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
