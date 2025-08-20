Ola Electric Share Price: ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयरों में बुधवार को लगातार दूसरे दिन तेजी रही। स्टॉक 15.80% उछलकर दिन के उच्च स्तर ₹51.90 पर पहुंच गया। इस स्तर पर कंपनी का शेयर सिर्फ दो ट्रेडिंग सत्रों में 25.94% चढ़ चुका है।

कंपनी ने हाल ही में एक इवेंट में एनर्जी और मोबिलिटी के भविष्य को लेकर अपनी रणनीति पेश की थी। भाविश अग्रवाल की नेतृत्व वाली ओला इलेक्ट्रिक ने फेराइट मोटर को लॉन्च किया, जो हेवी रेयर अर्थ (HRE) मैग्नेट्स के आयात को समाप्त करता है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

साथ ही कंपनी ने S1 Pro+, S1 Pro Sport 5.2kWh और Roadster X+ 9.1kWh मॉडल्स को 4680 भारत सेल के साथ पेश किया। इसके अलावा 'मूनशॉट प्रोजेक्ट-डायमंडहेड' का प्रोटोटाइप, AI-संचालित MoveOS 6 और अपनी Gen 4 प्लेटफॉर्म का रोडमैप भी दिखाया।

कंपनी ने कहा कि इन कदमों से विकास को गति मिलेगी जिससे त्योहारी सीजन में मजबूत मांग आएगी, जबकि इसके लिए कम Capex की जरूरत होगी। Q1 FY26 में 25.6% ग्रॉस मार्जिन दर्ज करने वाली ओला इलेक्ट्रिक ने अनुमान जताया कि इस साल मार्जिन स्थिर रहेंगे और FY27 में Gen 4 प्लेटफॉर्म के विस्तार से और बेहतर होगा।

एक्सपर्ट की क्या है राय?

मार्केट एनालिस्ट ने स्टॉक पर बुलिश रुख जताया, लेकिन ओवरबॉट स्थिति को लेकर चेतावनी दी। रिलिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस-प्रेसिडेंट (रिटेल रिसर्च) रवि सिंह ने कहा कि स्टॉक चार्ट पर मजबूत दिख रहा है, लेकिन इमीडिएट रेजिस्टेंस ₹52 और सपोर्ट ₹44 पर है।

सेबी-रजिस्टर्ड एनालिस्ट ए.आर. रामचंद्रन ने निवेशकों को सतर्क किया कि ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक बुलिश है लेकिन ओवरबॉट है। ₹45.4 के नीचे क्लोजिंग होने पर यह ₹37.20 तक गिर सकता है, इसलिए मौजूदा स्तर पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए।

आनंद राठी के सीनियर मैनेजर (टेक्निकल रिसर्च) जिगर एस पटेल ने कहा कि स्टॉक का ट्रेडिंग रेंज फिलहाल ₹44-₹58 है। उन्होंने कहा कि ₹54 के ऊपर ब्रेकआउट इसे ₹58 तक ले जा सकता है।