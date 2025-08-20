Defence Stocks: बुधवार को डिफेंस सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) के शेयर 4% तक चढ़े है। यह तेजी सरकार द्वारा भारतीय वायु सेना (IAF) के लिए 97 LCA तेजस मार्क 1A जेट्स की ₹62,000 करोड़ की खरीद को मंजूरी मिलने के बाद आई है।

शुरुआती कारोबार में बीएसई पर HAL के शेयर 3.5% उछलकर ₹4,611.60 तक पहुंचा, जबकि BDL के शेयर 1.35% बढ़कर ₹1,570.45 पर ट्रेड कर रहे थे।

हालांकि खबर लिखे जानें तक HAL का शेयर सुबह 11:47 बजे तक बीएसई पर अपनी बढ़त को गंवाते हुए 1.18% या 52.55 रुपये की तेजी के साथ 4505.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। और BDL का शेयर 0.48% या 7.45 रुपये गिरकर 1542 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

दूसरी बड़ी खरीद

यह तेजस मार्क 1A का दूसरा बड़ा ऑर्डर है। इससे पहले लगभग ₹48,000 करोड़ का 83 जेट्स का ऑर्डर दिया गया था। फ्रेश डील के बाद IAF के पास कुल 180 तेजस मार्क 1A होंगे। ये विमान वायुसेना के पुराने MiG-21 बेड़े की जगह लेंगे, जिन्हें आने वाले हफ्तों में चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा।

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम

डिफेंस मंत्रालय और एयर मुख्यालय ने तेजस प्रोजेक्ट को आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया है। इस पहल से न केवल HAL को मजबूती मिलेगी, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला में शामिल सैकड़ों छोटे और मझोले उद्योगों (SMEs) को भी नए अवसर मिलेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने तेजस ट्रेनर वर्जन में उड़ान भरकर इतिहास रचा था और कहा था कि यह अनुभव देश की रक्षा क्षमता में विश्वास को और मजबूत करता है।

डिफेंस प्रोक्योरमेंट में तेजी

हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) ने ₹1.6 लाख करोड़ के अतिरिक्त प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनमें 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टरों की खरीद और 84 Su-30MKI अपग्रेड शामिल हैं।

2016 में पहली बार शामिल किए गए तेजस को फिलहाल IAF की दो स्क्वाड्रन संचालित करती हैं। नए ऑर्डर से आने वाले वर्षों में तेजस मार्क 1A वायुसेना के फाइटर बेड़े की रीढ़ बन जाएगा।