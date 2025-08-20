Auto Stocks to BUY: बुधवार को घरेलू ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज (Axis Securities) ने ऑटो सेक्टर की चार दिग्गज कंपनियों- Hero MotoCorp, Bajaj Auto, Ashok Leyland और Sansera Engineering को अपने टॉप कन्विक्शन आइडियाज में शामिल किया है। ब्रोकरेज ने सभी स्टॉक्स पर ‘Buy’ रेटिंग देते हुए मौजूदा स्तरों से मजबूत अपसाइड की संभावना जताई है।

Hero MotoCorp के लिए ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी डीलक्स 100cc और 125cc सेगमेंट (Destini, Xoom, Xtreme) में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। EV बिजनेस में इसका मार्केट शेयर Q1 FY26 में दोगुना होकर 7% और जुलाई तक 10% हो गया है, जो VIDA VX2 के कारण हुई है। हालांकि EV निवेश ₹189 करोड़ तक पहुंच गया, फिर भी कंपनी का ICE EBITDA मार्जिन 16.8% और ओवरऑल मार्जिन 14.4% रहा। ब्रोकरेज ने आगे बताया कि कंपनी ने ग्लोबल बिजनेस में 27% सालाना वृद्धि दर्ज की है और इसका टारगेट है कि वो एक्सपोर्ट्स को 10% राजस्व हिस्सेदारी तक बढ़ाए। Axis ने इस शेयर का टार्गेट प्राइस ₹5,220 रखा है।

Bajaj Auto को लेकर ब्रोकरेज का कहना है कि LATAM, साउथ-ईस्ट एशिया और ब्राजील से मांग बनी हुई है और ब्राजील में क्षमता विस्तार कंपनी के लिए अतिरिक्त ग्रोथ खोलेगा। EV सेगमेंट में कंपनी का 31% मार्केट शेयर है और मार्जिन हाई सिंगल-डिजिट पर मजबूत हैं। साथ ही Bajaj Auto Credit Ltd, कंपनी की NBFC इकाई, “साइलेंट वैल्यू कंपाउंडर” साबित हो रही है, जिसने Q1 FY26 में ₹102 करोड़ का PAT और ₹12,000 करोड़ का AUM दर्ज किया। ब्रोकरेज ने इसका टारगेट प्राइस ₹9,360 तय किया है।

Ashok Leyland के लिए ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कंपनी LNG ट्रक्स, अपग्रेडेड बसों और बाय-फ्यूल LCV लॉन्च की मजबूत पाइपलाइन से फायदा उठाएगी। साथ ही इसका नया Intelligent Vehicle Acceleration Control (I-VAC) सिस्टम फ्यूल एफिशियंसी बढ़ाएगा। Q1 FY26 में डिफेंस रेवेन्यू ₹120 करोड़ रहा, जबकि एक साल पहले यह ₹400 करोड़ था। हालांकि कंपनी के पास ₹1,000 करोड़ का ऑर्डर बुक और ₹2,000 करोड़ के नए टेंडर हैं। आंध्र प्रदेश, लखनऊ, अलवर और त्रिची में क्षमता विस्तार और डीलर नेटवर्क बढ़ाने से आगे की ग्रोथ को समर्थन मिलेगा। Axis Securities ने इसका टारगेट प्राइस ₹135 रखा है।

Sansera Engineering पर ब्रोकरेज का कहना है कि इसका ₹2,024 करोड़ का ऑर्डर बुक ऑटोमोटिव डाउनस्ट्रीम सर्विसेज (24%), xEVs (10%) और ICE PV+CV (30%) में फैला है। Q1 FY26 में कंपनी को ₹173 करोड़ के नए ऑर्डर मिले, जिनमें नॉर्थ अमेरिकन OEMs, एक नए US ट्रैक्टर प्लेयर और Collins Aerospace से डील्स शामिल हैं। हालांकि राजस्व वृद्धि केवल 3% रही, Axis को FY27 से ग्रोथ तेजी पकड़ने की उम्मीद है। EBITDA मार्जिन 17.2% रहा, जिसे स्वीडन ऑपरेशंस, Fitwell के स्केल-अप और बेहतर रॉ-मटेरियल यील्ड ने सहारा दिया। एक्सिस सिक्योरिटीज ने इसका टारगेट प्राइस ₹1,500 तय किया है।