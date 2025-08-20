scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारTilaknagar Industries Share: तिलकनगर इंडस्ट्रीज का शेयर धड़ाम, रिकॉर्ड हाई के बाद 8% गिरा स्टॉक

Tilaknagar Industries Share: तिलकनगर इंडस्ट्रीज का शेयर धड़ाम, रिकॉर्ड हाई के बाद 8% गिरा स्टॉक

आज के कारोबारी सत्र में तिलकनगर इंडस्ट्रीज के शेयर 8 फीसदी गिर गए। मंगलवार को स्टॉक ने ऑन-टाइम हाई को टच किया था। आर्टिकल में जानते हैं कि स्टॉक में गिरावट क्यों आई है।

Priyanka Kumari
UPDATED: Aug 20, 2025 13:43 IST
Tilaknagar Industries
तिलकनगर इंडस्‍ट्रीज के शेयर में आज आई गिरावट. (Photo: Tilaknagar Industries, Pixabay)

शेयर बाजार में बुधवार को तिलकनगर इंडस्ट्रीज (Tilaknagar Industries Ltd) का स्टॉक जोरदार गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखा। कंपनी का शेयर एक दिन पहले ही ऑल-टाइम हाई पर पहुंचा था, लेकिन आज यह 8% तक गिर गया। दरअसल, तिलकनगर इंडस्ट्रीज ने हाल ही में डिफेनटिव एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसके तहत वह Imperial Blue बिजनेस डिविजन को Pernod Ricard India से खरीदेगी। यह सौदा स्लम्प सेल ट्रांजैक्शन के तहत होगा। इसकी वैल्यू करीब €413 मिलियन बताई जा रही है।

बुधवार को कंपनी का शेयर BSE पर 7.68% गिरकर ₹486.50 तक लुढ़क गया, जबकि पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस ₹527 था। सुबह 10:36 बजे तक यह शेयर 5.41% नीचे ₹498.50 पर ट्रेड कर रहा था। खास बात यह है कि मंगलवार को स्टॉक ने ₹529.90 का ऑल-टाइम हाई को छुआ था।

टेक्निकल चार्ट्स पर देखें तो तिलकनगर इंडस्ट्रीज का शेयर अभी अपनी 5-डे सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि यह अपने 10-day, 20-day, 30-day, 50-day, 100-day, 150-day और 200-day (SMAs) से ऊपर है। यानी शॉर्ट टर्म में दबाव है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव माना जा रहा है।

कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो जून तिमाही में तिलकनगर इंडस्ट्रीज का नेट प्रॉफिट 121% बढ़कर ₹88.5 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में यह सिर्फ ₹40 करोड़ था। वहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 29.9% बढ़कर ₹863.8 करोड़ रहा, जो पिछले साल के ₹664.8 करोड़ से कहीं ज्यादा है।

इस टेकओवर को लेकर कंपनी के प्रेसिडेंट अमेया देशपांडे ने कहा कि यह अधिग्रहण कंपनी के लिए बेहद ट्रांसफॉर्मेटिव है। इससे कंपनी की पहचान एक क्षेत्रीय ब्रांडी प्लेयर से बदलकर राष्ट्रीय स्तर की कंपनी के रूप में हो सकती है, जिसकी मौजूदगी IMFL (Indian Made Foreign Liquor) की दो सबसे बड़ी कैटेगरी में होगी।

इस डील के तहत तिलकनगर इंडस्ट्रीज को 16 मैनेयूफैक्चरिंग यूनिट्स मिलेंगी, जिनमें से दो सीधे तौर पर कंपनी की होंगी। इसके अलावा, कंपनी Chivas Brothers के साथ लॉन्ग-टर्म सप्लाई एग्रीमेंट भी करेगी, ताकि प्रोडक्शन के लिए जरूरी कच्चे माल की सप्लाई लगातार मिलती रहे।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
