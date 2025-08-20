scorecardresearch
'BCCI के लिए खून और रेवेन्यू एक साथ बह सकते हैं' - एशिया कप में पाकिस्तान से खेलने पर बरसे आदित्य ठाकरे

ठाकरे ने बुधवार को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया को लिखे पत्र में सवाल किया कि क्या क्रिकेट संबंधों को भारतीय सैनिकों की शहादत से ऊपर रखा जा रहा है।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 20, 2025 15:42 IST

Asia Cup 2025: शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता आदित्य ठाकरे ने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप मुकाबले को लेकर बीसीसीआई (BCCI) पर तीखा हमला बोला है। एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होगा और भारत-पाकिस्तान का मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा।

ठाकरे ने बुधवार को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया को लिखे पत्र में सवाल किया कि क्या क्रिकेट संबंधों को भारतीय सैनिकों की शहादत से ऊपर रखा जा रहा है। उन्होंने लिखा कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते, लेकिन बीसीसीआई के लिए खून और रेवेन्यू साथ बह सकते हैं। हाल ही में पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए ठाकरे ने कहा कि क्या बीसीसीआई राष्ट्रीय हित से ऊपर है? क्या यह उन परिवारों के सिंदूर से ऊपर है जिन्होंने पहलगाम हमले में अपनों को खोया?

उन्होंने तर्क दिया कि भारत ने पाकिस्तान को आतंक के समर्थन पर अलग-थलग करने के लिए दुनिया भर में सांसदों के प्रतिनिधिमंडल भेजे, लेकिन अब वही भारत का बोर्ड पाकिस्तान के साथ खेलने जा रहा है। ठाकरे ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अब क्या हमें प्रतिनिधिमंडल भेजकर यह समझाना चाहिए कि बीसीसीआई पाकिस्तान से खेल रहा है?

ठाकरे ने एनसीईआरटी में शामिल पहलगाम अध्याय का हवाला देते हुए कहा कि बीसीसीआई अधिकारियों को पाकिस्तान से खेलने का फैसला लेने से पहले वह पाठ पढ़ना चाहिए। उन्होंने इस कदम को “शर्मनाक” बताते हुए कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर इस फैसले का विरोध होना चाहिए, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सभी दल प्रधानमंत्री के साथ खड़े होते हैं।

