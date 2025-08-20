Aadhaar Card Cash Withdrawal: एटीएम कार्ड नहीं? आधार कार्ड और अंगूठे से ऐसे निकालें तुरंत कैश

scorecardresearch
Aadhaar Card Cash Withdrawal: क्या आप जानते हैं कि आप आधार कार्ड के जरिये भी एटीएम से पैेसे निकाल सकते हैं। कई लोग आधार की इस सुविधा से अनजान है। हम आपको आर्टिकल में इस सर्विस के बारे में विस्तार से बताएंगे।

Delhi,UPDATED: Aug 20, 2025 16:15 IST
आजकल कैश निकालने के लिए हर जगह एटीएम (ATM) मशीन मौजूद है। आप जब चाहें डेबिट कार्ड (Debit Card) डालकर पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एटीएम कार्ड न हो, या कार्ड खराब हो गया हो तो? ऐसे में बहुत से लोग सोचते हैं कि अब पैसे निकालना मुश्किल हो जाएगा।

असल में ऐसा नहीं है। क्योंकि अब आप सिर्फ अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) की मदद से भी कैश निकाल सकते हैं। इस सुविधा को AePS (Aadhaar Enabled Payment System) कहा जाता है।

AePS से पैसे निकालने का आसान तरीका

अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है, तो भी आप नजदीकी माइक्रो एटीएम (Micro ATM) पर जाकर पैसा निकाल सकते हैं। यह माइक्रो एटीएम बैंक एजेंट के पास उपलब्ध होता है। आइए जानते हैं यह प्रोसेस कैसे काम करता है।

स्टेप 1: सबसे पहले अपने गांव या मोहल्ले में मौजूद माइक्रो एटीएम/BC प्वाइंट पर जाएं।

स्टेप 2: अब मशीन में कैश विड्रॉल का ऑप्शन चुनें।

स्टेप 3: अब आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है।

स्टेप 4: इसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालें।

स्टेप 5: फिर फिंगरप्रिंट स्कैन करना होगा। जैसे ही फिंगरप्रिंट वेरिफाई हो जाएगा, पैसा आपके अकाउंट से निकल जाएगा और आपको रसीद भी मिल जाएगी।

माइक्रो एटीएम कहां मिलेगा?

माइक्रो एटीएम की सुविधा आपको गांव-गांव और शहरों में फैले बैंक एजेंट के पास मिलती है। ये एजेंट बैंक की तरफ से ही सर्विस देते हैं और छोटे-छोटे ट्रांजैक्शन करवाते हैं।

आपको बता दें कि AePS के जरिए आप सिर्फ पैसा निकालने तक ही सीमित नहीं हैं। इसके जरिए आप और भी कई बैंकिंग काम कर सकते हैं। जैसे:

  • बैलेंस चेक करना
     
  • कैश जमा करना
     
  • किसी और अकाउंट में पैसा भेजना
     

कितना पैसा निकाल सकते हैं?

AePS के जरिए आप एक दिन में कितना कैश निकाल पाएंगे, यह आपके बैंक पर निर्भर करता है। हर बैंक की कैश विड्रॉल लिमिट अलग होती है। कुछ बैंक 10 हजार तक की निकासी की इजाजत देते हैं तो कुछ उससे ज्यादा। इसलिए लिमिट जानने के लिए अपने बैंक से जरूर पूछें।

