scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारये दो Defence PSU Stocks कराएंगे दमदार कमाई!

ये दो Defence PSU Stocks कराएंगे दमदार कमाई!

ट्रंप की जीत ऐतिहासिक है क्योंकि अमेरिका के इतिहास में ऐसा सिर्फ दूसरी बार हुआ, जब कोई राष्ट्रपति एक चुनाव हारने के बाद फिर से व्हाइट हाउस में लौटा है। इसके साथ ही क्रिप्टो से लेकर शेयर मार्केट काफी उत्साहित दिख रहे हैं और भारतीय बाजारों में शानदार तेजी लौटी है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 7, 2024 07:59 IST
ये दो Defence PSU Stocks कराएंगे दमदार कमाई!
ये दो Defence PSU Stocks कराएंगे दमदार कमाई!

ट्रंप की जीत ऐतिहासिक है क्योंकि अमेरिका के इतिहास में ऐसा सिर्फ दूसरी बार हुआ, जब कोई राष्ट्रपति एक चुनाव हारने के बाद फिर से व्हाइट हाउस में लौटा है। इसके साथ ही क्रिप्टो से लेकर शेयर मार्केट काफी उत्साहित दिख रहे हैं और भारतीय बाजारों में शानदार तेजी लौटी है। इस तेजी के माहौल में घरेलू ब्रोकरेज फर्म शेयरखान ने दो सरकारी डिफेंस कंपनी के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। आइये जानते हैं कौन से हैं ये दो स्टॉक?

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

ब्रोकरेज ने मुताबिक Mazagon Dock के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि यह शेयर 4240 रुपए की रेंज में कारोबार कर रहे हैं। ब्रोकरेज ने 4099 रुपए का स्टॉपलॉस रखने की सलाह दी है। पहला टारगेट 4549 रुपए और दूसरा 4799 रुपए का है। अक्टूबर महीने का लो 3852 रुपए का है। इस डिफेंस स्टॉक के लिए 52 वीक हाई 5860 रुपए है जो ऑल टाइम हाई भी है। 5 नवंबर को कंपनी ने Q2 रिजल्ट भी जारी किए है, जिसका असर साफ तौर पर स्टॉक पर देखा गया।

ब्रोकरेज ने दूसरा स्टॉक चुना है Bharat Electronics यानि BEL,  शेयर में पोजिशनल आधार पर खरीदने की सलाह दी गई है। यह शेयर 290 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इस स्टॉक में 283-288 रुपए की रेंज में खरीदने की सलाह है। पहला टारगेट 315 रुपए और दूसरा 341 रुपए का है। वहीं दूसरी ओर गिरावट आने पर 270 रुपए का स्टॉपलॉस रखना है। इस स्टॉक के लिए 52 वीक हाई 340 रुपए और लो 136 रुपए का है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने नवंबर महीने में 277 रुपए और अक्टूबर महीने में 257 रुपए का लो बनाया था।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 7, 2024