Defence Stock: 9 मई को सोलर इंडस्ट्रीज के शेयर तेजी के साथ ट्रेड कर रहे थे। बता दें कि यह एक मल्टीबैगर और डिफेंस स्टॉक है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव में भारतीय सेना ने Nagastra-1 ड्रोन का इस्तेमाल किया था। यह ड्रोन सोलर इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी Economic Explosives Limited (EEL) द्वारा बनाया गया है।

सोलर इंडस्ट्रीज के शेयर में तेजी (Solar Industries Rise Today)

आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर सोलर इंडस्ट्रीज के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। खबर लिखते वक्त BSE पर कंपनी के शेयर 2.53 फीसदी की तेजी के साथ ₹13,450 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। इस शेयर में पिछले एक साल में 54 फीसदी की तेजी आई है। शेयर ने दो साल में 252 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, शेयर ने पांच साल में 1,463.59 फीसदी का रिटर्न दिया है।

सोलर इंडस्ट्रीज के शेयर का 52-वीक हाई ₹13,663 है जो 29 अप्रैल 2025 को टच हुआ। वहीं, शेयर का 52-वीक लो ₹7889.95 है जो 4 जून 2024 को टच हुआ है।

क्या है Nagastra-1? (What is Nagastra-1?)

जून 2024 में सोलर इंडस्ट्रीज ने इंडियन आर्मी को Nagastra-1 का पहला बैच डिलीवर किया था।

Nagastra-1 एक ड्रोन है जो कि टारगेट की पहचान करके उस पर अटैक करते हैं। यह ट्रोव 1 किलोग्राम एक्सपोलोसिव कैरी करता हैं जो किसी छोटे टारगेट को तहस-नहस करने के लिए काफी है। इसके अलावा यह ड्रोन सामान को ट्रांसफर करने के भी काम आता है। इस ड्रोन के जरिये 30 किलोग्राम तक सामान को ट्रांसफर किया जा सकता है।

शेयर बाजार का हाल (Share Market Today)

9 मई दोपहर 12.25 बजे सेंसेक्स 809.26 या 1.01 फीसदी गिरकर 79,525.55 अंक पर ट्रेड कर रहा था। वहीं, एनएसई 1 फीसदी यानी 242.15 अंक गिरकर 24,031.65 अंक पर आ गया। ट्रेडिंग सेशन में Titan Company, L&T, Bharat Electronics, Dr Reddy's Labs के शेयर में बढ़त देखी गई। वहीं, Power Grid Corp, Adani Ports, Eternal, Adani Enterprises, Asian Paints के शेयर लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं।