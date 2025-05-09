Stock Market Today: भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव (India-Pakistan conflict) का असर इंडियन स्टॉक मार्केट पर पड़ा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में शेयर बाजार के दोनों सूचकांक लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं।

बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) 800 अंक गिरा और निफ्टी 50इंडेक्स (Nifty 50Index) भी 24,050 स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि, आज निफ्टी-50 इंडेक्स में खरीदारी भी देखने को मिली है।

भारतीय शेयर बाजार में जहां हल्की गिरावट है तो वहीं पाकिस्तान शेयर बाजार (Pakistan Stock Market) की हालत खस्ता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश (Pakistan Stock Market Crash) हो गया है। बाजार में भारी गिरावट होने के कारण पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को ट्रेडिंग से पहले ही बंद करना पड़ा।

भारतीय शेयर बाजार में गिरावट की वजह (Why is Indian share market falling today?)

शेयर बाजार में आई गिरावट के पीछे मुख्यतौर पर 5 वजह है।

भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव: मार्केट एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर ने कहा कि शेयर बाजार में बिकवाली जारी है। हालांकि, इस गिरावट को स्टॉक मार्केट में क्रैश का नाम नहीं दिया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच निवेशक रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इस वजह से निवेशकों ने निकासी का रुख अपनाया है।

India-US की ट्रेड डील: India-US के बीच होने वाली ट्रेड डील का भी आउटकम उम्मीद जितना अच्छा नहीं रहा है। अमेरिका के टैरिफ पॉलिसी से निवेशकों की चिंता बनी हुई है। ऐसे में निवेशक रिस्क एसेट जैसे इक्विटी से दूरी अपना रहे हैं।

क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत: क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी के कारण भी बाजार में गिरावट आ रही है। क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा होने के बाद डॉलर की वैल्यू बढ़ गई।

ग्लोबल मार्केट से मिल रहे संकेत: ग्लोबल मार्केट से मिल रहे संकेतों का असर भी भारतीय शेयर बाजार पर पड़ा है। एशियन मार्केट शंघाई और Heng Seng आज सुबह लाल निशान पर थे। बाकी बाजार से मिल रहे संकेतों के कारण भी निवेशकों ने निकासी का रुख अपनाया हुआ है।