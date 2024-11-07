scorecardresearch
घाटे से मुनाफे में आई Tata Group की कंपनी, स्टॉक में दिखेगा एक्शन!

Tata Steel ने अपने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी पिछले साल के मुकाबले घाटे से मुनाफे में आ गई है। इसका असर स्टॉक में बड़े एक्शन के तौर पर देखने को मिल सकता है।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 7, 2024 07:40 IST

Tata Steel ने अपने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी पिछले साल के मुकाबले घाटे से मुनाफे में आ गई है। इसका असर स्टॉक में बड़े एक्शन के तौर पर देखने को मिल सकता है।

मुनाफे की बात करें तो कंपनी को 6,511 करोड़ के घाटे के मुकाबले 759 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। पिछले साल दूसरी तिमाही में कंपनी को 6,899 करोड़ रुपये का एक्सेप्शनल यानी असाधारण घाटा हुआ था। इस बार कंपनी के मुनाफे की वजह चीन से हो रही डंपिंग पर रोक और लागत है। चीन की डंपिंग कम होने से ज्यादातर स्टील कंपनियों के लिए दूसरी तिमाही अच्छी रही है।

बात करें बिक्री यानि सेल्स की तो, इसमें 3% की हल्की गिरावट देखी गई है और ये 55,682 करोड़ से घटकर 53,905 करोड़ रुपये हो गई।वहीं कामकाजी मुनाफे यानि EBITDA में 44% का उछाल देखा गया ये 4,268 करोड़ से बढ़कर 6,141 करोड़ रुपये हो गया है। कंपनी के EBITDA मार्जिन को देखे तो ये 7.7% से बढ़कर 11.4% हो गया है।

हालांकि कंपनी की आय 3 फीसदी से ज्यादा गिरी है. साल दर साल के आधार पर कंपनी का एबिटडा 44 फीसदी बढ़ा है वहीं मार्जिन में भी तेज बढ़त देखने को मिली है. कंपनी के नतीजे बाजार के अनुमानों से बेहतर रहे हैं. कंपनी का मुनाफा, आय, एबिटडा और मार्जिन सभी अनुमानों से ऊपर रहे हैं। आपको बता दें कि बुधवार के कारोबार में टाटा स्टील का स्टॉक करीब एक फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

ankur tyagi
Nov 7, 2024