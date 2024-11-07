Anil Ambani ने सुनाई गुड न्यूज, रॉकेट बनेंगे कंपनी के शेयर!

उद्योगपति अनिल अंबानी अपनी कंपनियों को लगातार डेट फ्री यानी कर्जमुक्त करते जा रहे हैं। अब उन्होंने अपनी एक और कंपनी कंपनी का कर्ज खत्म कर दिय है। ये कंपनी रिलायंस पावर की सब्सिडरी कंपनी है। जिस पर करीब 485 करोड़ रुपए का कर्ज था। रिलायंस पावर की सब्सिडरी कंपनी रोजा पावर ने सिंगापुर के लेंडर वर्डे पार्टनर्स को 485 करोड़ रुपये के बकाया का अग्रिम भुगतान कर दिया है। इसके साथ ही रोजा पावर अब कर्ज मुक्त कंपनी हो गई है। कंपनी ने वक्त से पहले ही लेंडर वर्डे पार्टनर्स को 1,318 करोड़ रुपये का भुगतान करके अपने बकाया कर्ज चुका दिया है। इस बारे में रिलायंस पावर की ओर से जानकारी साझा की गई है।

आपको बता दें कि इससे पहले रोजा पावर ने सितंबर में वर्डे पार्टनर्स को 850 करोड़ रुपये के कर्ज का समय से पहले भुगतान कर दिया था। कंपनी का टारगेट था कि अगली तिमाही में अपने बकाया कर्ज का चुका दिया जाए और चालू वित्त वर्ष के अंत से पहले इस प्रक्रिया को पूरी कर लेगा, जो कि कंपनी ने कर दिखाया है। रोजा पावर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के निकट रोजा गांव में 1,200 मेगावाट का कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र संचालित करती है। रोजा पावर की बैलेंस शीट के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ हाल ही में जारी 1,525 करोड़ रुपये के इक्विटी लिंक्ड वारंट्स प्रेफरेंशियल इश्यू से रिलायंस पावर को तेजी से बढ़ते रेन्यूएभल एनर्जी के बिजनेस के मौकों का फायदा उठाने में मदद मिलेगी।

एक्सचेंज फाइलिंस से मिली जानकारी के मुताबकि कंपनी के Preferential Issue से रिलायंस पावर की नेटवर्थ 11,155 करोड़ रुपये से बढ़कर 12,680 करोड़ रुपये से अधिक हो जाने की उम्मीद है। इस खबर के बाद रिलायंस पॉवर के शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। बुधवार को बीएसई पर कंपनी का शेयर में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा था। जिसके बाद कंपनी का शेयर 43.47 रुपए पर बंद हुआ। वैसे कंपनी का शेयर अपन 52 हफ्तों के हाई 54.25 रुपए पर पहुंचा था. लेकिन मौजूदा समय अपने 52 हफ्तों के हाई से 20 फीसदी नीचे है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

