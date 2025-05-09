Multibagger Stock: शेयर बाजार में टाटा ग्रुप ( Tata Group) के शेयरों पर निवेशकों को भरोसा रहता है। यह भरोसा इस वजह से रहता है क्योंकि टाटा के शेयरो ने निवेशकों को लंबे समय में छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। हम आपके लिए टाटा ( Tata) के एक ऐसे शेयर के बारे में बताएंगे जिसने निवेशकों को छुप्परफाड़ रिटर्न दिया है। हम टाटा ग्रुप में शामिल होने वाले ट्रेंट (Trent) की बात कर रहे हैं। ट्रेंट ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न (Multibager Return) दिया है।

9 मई 2025 को ट्रेंट के शेयर (Trent Share Price) 2.18 फीसदी गिरकर 5114.15 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। स्टॉक का 52-वीक हाई ₹8,345.85 और 52-वीक लो ₹4,197.50 है।

निवेशकों को बनाया लखपति

टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट ने निवेशकों को लखपति बनाया है। BSE Analytics के अनुसार ट्रेंट वे पांच साल में 1011.41 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

आज से ठीक पांच साल पहले कंपनी के शेयर का प्राइस ₹460 था। अगर किसी निवेशक ने उस समय ₹50,000 का निवेश किया होता तो आज उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख रुपये से ज्यादा होती।

कैसी रही शेयर की परफॉर्मेंस (Trent Share Performance)

पिछले एक हफ्ते में कंपनी के शेयर में 0.61 फीसदी की गिरावट आई है। वहीं, एक महीने में शेयर 7.59 फीसदी चढ़ा है। YTD के आधार पर साल 2025 में स्टॉक 27 फीसदी गिरा है। इसी तरह बीते छह महीने में शेयर में 18.82 फीसदी की गिरावट आई।

शेयर ने सालभर में पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एक साल में शेयर ने 16 फीसदी का रिटर्न दिया। वहीं, तीन साल में 362.78 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसी तरह शेयर ने पांच साल में 1011.41 फीसदी का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। स्टॉक ने 10 साल में 4239.17 फीसदी का धांसू रिटर्न दिया है।

कई बार दिया डिविडेंड का तोहफा (Trent Dividend History)

शेयर में शानदार रिटर्न के साथ ट्रेंट ने निवेशकों को डिविडेंड का तोहफा भी दिया है। स्टॉक एक्सचेंज से मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल यानी मई 2024 में कंपनी ने 2.20 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था। वहीं, मई 2022 में कंपनी ने 1.10 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड दिया। इससे पहले कंपनी ने फरवरी 2022 में 0.60 रुपये का अंतरिम डिविडेंड दिया था।