Penny Stock: गिरते बाजार में गरज रहा है ₹20 से कम वाला ये शेयर! खरीदने की मची लूट - आपके पास है?

Penny Stock: गिरते बाजार में गरज रहा है ₹20 से कम वाला ये शेयर! खरीदने की मची लूट - आपके पास है?

बीएसई के डेटा के मुताबिक दोपहर 1:28 बजे तक कंपनी के 3,18,37,575 (3.18 करोड़) इक्विटी शेयरों में कारोबार हुआ है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 9, 2025 14:03 IST

Penny Stock: कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार के कारोबारी सत्र में YES Bank Ltd के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और स्टॉक 8.29 प्रतिशत चढ़कर अपने इंट्राडे हाई 19.73 रुपये पर पहुंच गया। बीएसई के डेटा के मुताबिक दोपहर 1:28 बजे तक बैंक के 3,18,37,575 (3.18 करोड़) इक्विटी शेयरों में कारोबार हुआ है।

Yes Bank Share Price

खबर लिखे जाने तक शेयर दोपहर 1:40 बजे तक बीएसई पर 6.59% या 1.20 रुपये की तेजी के साथ 19.42 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 6.58% या 1.20 रुपये चढ़कर 19.43 रुपये पर कारोबार कर रहा था। 

क्यों है यस बैंक के शेयर में तेजी?

कुछ मार्केट एक्सपर्ट ने इस तेजी का कारण जापान स्थित Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) द्वारा संभावित हिस्सेदारी खरीद को दिया है। 

यस बैंक ने अपनी ओर से SMBC की बातचीत पर स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि बैंक ग्रोथ की राह पर है और यह नियमित रूप से विभिन्न हितधारकों के साथ अवसरों की तलाश करता है।

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पेस 360 के को-फाउंडर अमित गोयल ने कहा कि AMC ने यस बैंक लिमिटेड के शेयरों को 'आक्रामक रूप से' खरीदा है।

आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के पास वर्तमान में यस बैंक में 24 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) जैसी अन्य घरेलू संस्थाओं के पास यस बैंक में संयुक्त रूप से 11.34 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

Yes Bank Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक बैंक का शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब 10 प्रतिशत चढ़ा है। वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक13 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीने में 1 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 6 महीने के दौरान शेयर 3 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो स्टॉक पिछले 1 साल में 14 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 2 साल में स्टॉक 19 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 49 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 5 साल में स्टॉक 27 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
May 9, 2025