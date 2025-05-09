Defence Stocks: भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण शेयर बाजार में डिफेंस सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। पूरा Nifty India Defence इंडेक्स 2% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है और इस इंडेक्स के ज्यादातर स्टॉक हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है।

भारत द्वारा पाकिस्तान के हर हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के बाद लोगों का भरोसा भारतीय सेना पर और मजबूत हुआ है। इस बीच तकरीबन हर डिफेंस स्टॉक्स में ताबड़तेजी खरीदारी देखने को मिल रही है।

सुबह 10:48 बजे तक Nifty India Defence इंडेक्स 2.36 प्रतिशत चढ़कर 7041 अंक पर कारोबार कर रहा है।

Defence Stocks का हाल?

खबर लिखे जाने तक ज्यादातर स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। Bharat Dynamics Limited 5.5%, Zen Technologies Limited 5%, Paras Defence and Space Technologies Limited 4.5%, Astra Microwave Products Limited 4% और DCX Systems Limited करीब 3% चढ़कर ट्रेड कर रहा है।

वहीं इस लिस्ट के अलावा Ideaforge Technology का शेयर आज 17.06% से ज्यादा चढ़कर कारोबार कर रहा है।

सुबह 10:48 बजे तक के आंकड़े

शेयर बाजार का हाल

खबर लिखे जाने तक सेंसेक्स 1.12% या 897.10 अंक गिरकर 79,437.71 अंक पर कारोबार कर रहा था तो वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स 1.21% या 294.45 अंक टूटकर 23,979.35 अंक पर ट्रेड कर रहा था।

Top Gainers & Losers

खबर लिखे जानें तक निफ्टी के टॉप गेनर GACM Technologies Ltd, GACM Techno Ltd, Ideaforge Technology Limited, Mayur Uniquoters Ltd और Premier Explosives Limited हैं।

वहीं अगर टॉप लूजर की बात करें तो Muthoot Microfin Limited, Art Nirman Limited, Suryoday Small Finance Bank Limited, Max India Ltd और Sindhu Trade Links Limited है।

3.5 लाख करोड़ का नुकसान

पाकिस्तान के साथ सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में सभी बीएसई-लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 415.01 लाख करोड़ रुपये तक गिर गया, जिससे भारतीय निवेशकों को 3.5 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। गुरुवार को सभी बीएसई-सूचीबद्ध कंपनियों का कुल मार्केट कैप 418.51 लाख करोड़ रुपये पर आ गया था।