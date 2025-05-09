Defence Stock: डिफेंस सेक्टर की ड्रोन बनाने वाली दिग्गज कंपनी Ideaforge Technology Ltd के शेयर में आज एक बार फिर से ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक आज 14% से ज्यादा चढ़कर कारोबार कर रहा है।

भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव में दोनों ओर से ड्रोन की मदद से हमला किया है। नतीजतन आने वाले युद्धों में ड्रोन का बड़ा महत्व होने वाला है। यह कारण है कि निवेशक भी जमकर इस कंपनी के शेयर में पैसा लगा रहे हैं।

सुबह 9:56 बजे तक आंकड़ों के मुताबिक कंपनी के 2,27,819 शेयरों में ट्रेड हुआ है। अगर आप भी इस शेयर में पैसा लगाने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए हैं। Lakshmishree Investments के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन ने इस शेयर पर निवेशकों को अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस बताया है।

Ideaforge Technology Share Price

सुबह 10:15 बजे तक शेयर बीएसई पर 14.77% या 57 रुपये की तेजी के साथ 443 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 14.67% या 56.65 रुपये चढ़कर 442.90 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Ideaforge Technology पर अंशुल जैन की राय

Lakshmishree Investments के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन ने इस शेयर पर निवेशकों को अपनी राय देते हुए कहा कि आइडियाफोर्ज ने 47 दिन लंबे तेजी वाले कप और हैंडल पैटर्न को तोड़ दिया है, साथ ही 50 दिन के एवरेज की तुलना में वॉल्यूम में 1100% की भारी ग्रोथ हुई है - जो मजबूत खरीद का संकेत देता है।

Ideaforge Technology Share Price Target

एक्सपर्ट ने कहा कि यह ब्रेकआउट तेजी की गति की पुष्टि करता है, और जब तक स्टॉक नेकलाइन से ऊपर बना रहता है, तब तक यह ऊपर की ओर बढ़ने के लिए अच्छी स्थिति में है। एक्सपर्ट ने इस शेयर का इमीडिएट टारगेट 518 और 530 रुपये का रखा है।

Ideaforge Technology के बारे में

कंपनी ड्रोन बनाने के बिजनेस में लगी हुई है। कंपनी मैपिंग, सिक्योरिटी और निगरानी के लिए मानव रहित विमान बनाती है। कपंनी के ड्रोन सीमाओं पर खुफिया, निगरानी और टोही (आईएसआर) संचालन करने में रक्षा बलों की भी सहायता करते हैं।