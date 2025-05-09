PSU Oil Stock: वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही (Q4 FY25) में सरकारी तेल कंपनियों (PSU Oil Stock) ने मिलाजुला प्रदर्शन दिखाया है। इसके साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में गिरावट इन कंपनियों के लिए वरदान बनकर सामने आई है। ऐसे में निवेशक जानना चाहते हैं – IOC, BPCL और HPCL में से किसका स्टॉक सबसे बेहतर है?

advertisement

IOC Q4 Results

IOC ने चौथी तिमाही में 50% की जोरदार बढ़त के साथ ₹7,265 करोड़ का मुनाफा कमाया। ये बढ़त इन्वेंट्री गेन की वजह से आई, जहां सस्ता क्रूड खरीदकर कंपनी ने महंगे दाम पर पेट्रोल-डीजल बेचा है। चौथी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू ₹2.17 लाख करोड़ रहा।

HPCL Q4 Results

HPCL का मुनाफा 18% बढ़कर ₹3,355 करोड़ पहुंचा और रिफाइनरी थ्रूपुट 6.74 मिलियन टन पर पहुंच गया। यह अब तक का सबसे ज्यादा है। कंपनी की टोटल इनकम 2.7 फीसदी की गिरावट के साथ ₹1.19 लाख करोड़ रहा। कंपनी ने तिमाही नतीजों के साथ ₹10.50 प्रति शेयर के डिविडेंड का एलान किया है।

BPCL Q4 Results

Q4 में BPCL का नेट प्रॉफिट 24% गिरकर ₹3,214 करोड़ रहा। मुनाफे में आई गिरावट GRM के गिरने की वजह से आई है। वहीं, चौथी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 1.26 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने निवेशको के लिए 5 प्रति शेयर का डिविडेंड देने का एलान किया है।

कमजोर क्रूड प्राइस से तीनों को फायदा

ब्रेंट क्रूड की कीमतें अभी भी $63/बैरल के आसपास हैं, जो सालभर पहले से 14% नीचे हैं। इससे रिफाइनिंग मार्जिन बढ़ेंगे और कंपनियों का मुनाफा बेहतर होगा। YES Securities के मुताबिक, यह गिरावट IOC, BPCL और HPCL के लिए फायदे का सौदा है।

एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? (IOC vs BPCL vs HPCL: Which stock to buy?)

Lakshmishree Investments के हेड रिसर्च अंशुल जैन ने कहा कि BPCL में टेक्निकल ब्रेकआउट के चलते ₹368 तक तेजी संभव है। IOC के शेयर का ₹150 के ऊपर क्लोजिंग का इंतजार रहेगा। वहीं, HPCL ₹417 पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है।

मार्केट एक्सपर्ट विभू जैन ने कहा कि HPCL का वीकली चार्ट मजबूत है, जल्द ही इसमें भी तेजी लौट सकती है।