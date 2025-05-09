Stock In Focus: भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI (State Bank of India) ने बाजार बंद होने के बाद बड़ी जानकारी दी है। एसबीआई ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वह YES Bank में अपनी 13.19% हिस्सेदारी जापान के Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) को बेचेगा। इस पूरे डील की कीमत करीब ₹8,889 करोड़ होगी।

एसबीआई के पास कितनी हिस्सेदारी (SBI Shareholding in Yes Bank)

SBI ने बताया कि वह 4,13,44,04,897 इक्विटी शेयर SMBC को ₹21.50 प्रति शेयर के हिसाब से बेचेगा। आपको बता दें कि SBI इस डील में YES Bank की कुल हिस्सेदारी का 13.19% हिस्सा बेचेगा। इस हिस्सेदारी बिक्री के बाद SBI के पास YES Bank की 10.78% हिस्सेदारी रह जाएगी। मार्च 2024 में SBI के पास YES Bank में कुल 23.97% हिस्सेदारी थी।

SBI ने कहा है कि यह डील एक साल के अंदर पूरी होने की उम्मीद है, लेकिन इसमें सभी जरूरी नियामकीय और कानूनी मंजूरियों का मिलना जरूरी होगा।

SMBC क्यों बना YES Bank में दिलचस्पी रखने वाला?

जापान का यह बैंक SMBC दुनियाभर में अपनी मजबूत बैंकिंग मौजूदगी के लिए जाना जाता है। अब SMBC भारत के बैंकिंग सेक्टर में गहराई से कदम रख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, SMBC ने RBI से YES Bank में 51% तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी ले ली है।

YES Bank के लिए इसका क्या मतलब है?

यह डील YES Bank के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। SBI ने 2020 में YES Bank के संकट के वक्त इसमें निवेश किया था। अब जबकि बैंक की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है तो SBI अपनी हिस्सेदारी धीरे-धीरे घटा रहा है और अब SMBC जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी इसमें रुचि दिखा रहे हैं।

एक्शन में रहेंगे शेयर (SBI & Yes Bank Share In Focus)

एसबीआई द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद अगले ट्रेडिंग सेशन में शेयर एक्शन में रहने वाले हैं। शुक्रवार के कारोबारी सत्र में एसबीआई के शेयर (SBI Share Price) 1.50 फीसदी की बढ़त के साथ ₹780.50 प्रति शेयर पर बंद हुए थे। यस बैंक के शेयर (Yes Bank Share Price) 9 मई को 9.98 फीसदी की बढ़त के साथ 20.05 रुपये प्रति शेयर के भाव पर क्लोज हुए थे।