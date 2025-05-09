आ गई राहत भरी खबर, देश में नहीं हैं सब्जी-दाल के साथ जरूरी सामान की कोई कमी
India-Pak War Updates: भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है। बढ़ते तनाव के बीच आमजनता के लिए राहत भरी खबर आई है। सरकारी अधिकारी ने कहा कि देश में खाने-पीने के साथ जरूरी सामानों की कोई कमी नहीं है।
India-Pakistan Conflict: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती टेंशन (India-Pakistan Conflict) के बीच केंद्र सरकार ने राहत की खबर दी है। सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए बताया कि देश में सब्जी,दालों और जरूरी सामानों की कोई शोर्टेज नहीं है। BT TV को सरकार के शीर्ष अधिकारी ने बताया कि देश में आपूर्ती पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सरकार शहरी केंद्रो में सामान के सप्लाई को मैनेज कर रही है।
सरकार के शीर्ष अधिकारी ने बताया कि देश में सब्जियों और आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। सरकार दाल और सब्जी की कीमतों पर कड़ी निगरानी रख रही है।
सरकार ने शुरू कर किया परामर्श
केंद्र सकार ने सप्लाई को मैनेज करते हुए राज्य खाद्य सचिवों और प्रमुख हितधारकों से परामर्श लेना शुरू कर दिया है। सरकार जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए परामर्श ले रही है। देखा गया है कि जब भी देश में इस तरह की स्थिति होती है तो कई लोग जमाखोरी और मुनाफाखोरी करते हैं।
सरकारी अधिकारी ने साफ कहा है कि देश में सब्जी-दाल के सामान में कमी नहीं है। लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों के हिसाब से देश में खाद्दान्न में कमी है। इन अफवाहों के चक्कर में लोग घबराहट में खरीदारी कर लेते हैं।
फ्यूल स्टॉक भी है पूरा
Indian Oil Corporation ने आज सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि देश में फ्यूल स्टॉक भी पर्याप्त है। लोग फ्यूल-एलपीजी की पैनिक बाइंग न करें। BPCL ने भी लोगों से आग्रह किया है कि वह घबराहट में खरीदारी न करें।