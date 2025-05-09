Gold, Silver Price Today: भारत-पाक तनाव के बीच सोने की कीमतों में उछाल! आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट?
Gold Silver Rates Today : IBJA के मुताबिक आज दोपहर 12:05 बजे तक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9665 रुपये है। पढ़िए पूरी खबर।
Gold Silver Rates Today : जब भी किसी दो देशों के बीच युद्ध होता है तो उस वहां के निवेशक किसी सुरक्षित निवेश की तलाश करते हैं और ज्यादातर लोग सोने ने निवेश करने को देखते हैं। सोने की अधिक बाइंग से उसकी कीमत बढ़ती है।
पिछले दो दिन से सोने के फ्यूचर ट्रेड में गिरावट देखने को मिल रही थी लेकिन आज सोने का फ्यूचर ट्रेड अच्छी तेजी के साथ चढ़कर ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज चांदी के वायदा कारोबार में गिरावट दर्ज की जा रही है।
वायदा कारोबार में सोने और चांदी की कीमत?
दोपहर 12:35 बजे तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का 5 जून 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.15% या 149 रुपये चढ़कर 96317 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है तो वहीं 4 जुलाई 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी 0.28% या 272 रुपये टूटकर 96240 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है।
आज क्या है सोने और चांदी की रिटेल कीमतें
अगर आज रिटेल कीमतों की बात करें तो India Bullion and Jewellers Association (IBJA) के मुताबिक आज दोपहर 12:05 बजे तक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9665 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 8853 रुपये है।
आपके शहर में क्या है गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट रेट?
आज तक की वेबसाइट के मुताबिक:
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,631 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,637 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,01,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,783 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,679 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,100 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,635 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,02,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,645 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,15,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,792 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,01,700 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,655 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,14,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।