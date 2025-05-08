scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसएक बार लगाएं पैसा और हर महीने पाएं 1 लाख की पेंशन, LIC की ये स्कीम है बड़े काम की

एक बार लगाएं पैसा और हर महीने पाएं 1 लाख की पेंशन, LIC की ये स्कीम है बड़े काम की

LIC Best Scheme: अगर आप हर महीने 1 लाख रुपये का पेंशन पाना चाहते हैं तो आपको LIC New Jeevan Shanti Plan में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस स्कीम में हर महीने गारंटी रिटर्न मिलता है। आइए, इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 8, 2025 14:00 IST
LIC Best Scheme
LIC New Jeevan Shanti Plan

LIC New Jeevan Shanti Plan:  आज के समय में रिटायरमेंट प्लानिंग (Retirement Planning) करना बहुत जरूरी है। अगर आप सही प्लानिंग के साथ सही स्कीम में इन्वेस्ट (Investment) करते हैं तो आपको मंथली पेंशन (Monthly Pension) का लाभ मिलेगा। हम आपके लिए एलआईसी (LIC) की एक ऐसी स्कीम लेकर आएं हैं जिसमें आपको 1 लाख रुपये तक का पेंशन मिल सकता है।

यह स्कीम एलआईसी न्यू जीवन शांति प्लान (LIC New Jeevan Shanti Plan) है। आइए, एलआईसी की इस बेस्ट स्कीम (LIC Best Scheme) के बारे में विस्तार से जानते हैं।ॉ

लाइफटाइम मिलेगा पेंशन

LIC New Jeevan Shanti Policy में सिंग्ल प्रीमियम प्लान है। इस प्लान में केवल एक बार इन्वेस्ट करना होता है। इस प्लान के लिए उम्र की सीमा 30 से 79 वर्ष है। इस पॉलिसी में मिलने वाले बेनिफिट इसे बाकी स्कीम से स्पेशल और बेस्ट बनाता है। इस प्लान को खरीदने के लिए आवेदक के पास दो ऑप्शन होते हैं। 

पॉलिसी लेते वक्त डेफर्ड एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ (Deferred Annuity for Single Life) और डेफर्ड एन्युटी फॉर जॉइंट लाइफ (Deferred Annuity for Joint Life) में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि, निवेशक चाहें तो वह दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। 

कैसे मिलेगी 1 लाख रुपये की पेंशन

न्यू जीवन शांति स्कीम एक एन्युटी प्लान (Annuity Plan) है। इसमें आप पेंशन की लिमिट फिक्सड की जा सकीत है। निवेशक जो लिमिट फिक्स्ड करता है उतनी पेंशन उसे लाइफटाइम मिलती रहती है। इस स्कीम में पेंशन के साथ निवेशक को शानदार ब्याज भी मिलता है।

अगर किसी निवेशक को 1 लाख रुपये की पेंशन चाहिए तो उसे इस प्लान में 11 लाख रुपये का निवेश करना होगा। यह इन्वेस्टमेंट पांच साल के होल्ड होगी। इसके बाद निवेशक को हर महीने 1 लाख रुपये से ज्यादा की पेंशन मिलेगी। छह महीने के आधार पर निवेशक को 49,911 रुपये और 8,149 रुपये की मंथली पेंशन मिलेगी। 

पॉलिसी सरेंडर की है सुविधा

इस स्कीम में निवेशक के पास पॉलिसी सरेंडर का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा इस स्कीम में कम से कम 1.50 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होता है। हालांकि, निवेश की मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अगर पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है तब नॉमिनी को पूरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिल जाता है। 

