आज ‍₹1 करोड़ को समझ रहे हैं बड़ी राशि पर 50 साल बाद घट जाएगी वैल्यू, मुश्किल से ले पाएंगे ये चीज

Inflation Calculator: महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल आता है कि क्या 50 साल के बाद 1 करोड़ रुपये की वैल्यू आज जितनी रहेगी या नहीं। आइए, आर्टिकल में जानते हैं कि 50 साल के बाद 1 करोड़ की वैल्यू कितनी रहेगी।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 8, 2025 13:00 IST
Inflation Calculator: आज अगर बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपये आ जाए तो हम खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन आज से ठीक 50 साल के बाद यही 1 करोड़ हमें कम लगेगा। दरअसल, बढ़ती महंगाई के कारण रुपये की वैल्यू गिर रही है। आपने कभी अपने बड़ो से सुना होगा कि उनके समय में 100 रुपये में कितना कुछ आ जाता है। अब उन सामानों के लिए हमें हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। 

ऐसे में सवाल आता है कि 50 साल के बाद 1 करोड़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आइए, इस सवाल का जवाब जानते हैं। 

कितनी होगी 1 करोड़ रुपये की वैल्यू

 वेल्थ एडवाइजर ने बढ़ती महंगाई का हवाला देते हुए कहा कि अगले 50 साल में 1 करोड़ रुपये की वैल्यू 94 फीसदी तक कम हो सकती है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमें निवेश की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि हमें अभी से एसआईपी (SIP) या फिर बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में निवेश करना चाहिए।

इन निवेश की मदद से हम 20 से 30 साल में मोटा फंड यानी 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का फंड तैयार कर सकते हैं। हालांकि, बढ़ती महंगाई में जहां एक तरफ निवेश करना मुश्किल है तो वहीं दूसरी तरफ रुपये की वैल्यू कम होने का खतरा है।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज के 1 करोड़ की वैल्यू आने वाले 50 साल में सिर्फ 5 लाख रुपये जितनी हो जाएगी। इसका मतलब है कि आज आप 1 करोड़ में BMW की कार खरीद सकते हैं, लेकिन 50 साल बाद 1 करोड़ में एक नॉर्म हैचबैक कार तक खरीदना मुश्किल हो जाएगा। 

आधी हो जाएगी वैल्यू

वेल्थ एडवाइजर जयेश ठक्कर ने हाल ही में इन्फलेशन को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उनकी पोस्ट के हिसाब से आने वाले 50 साल में 1 करोड़ की वैल्यू करीब 94 फीसदी गिर जाएदी। यह गिरावट 6 फीसदी बढ़ती महंगाई दर के कारण होगी।

अगर हर साल 6 फीसदी महंगाई बढ़ती है तो इस हिसाब से 10 साल में 1 करोड़ की वैल्यू 44 फीसदी गिर जाएगी। इसका मतलब है कि आने वाले 10 साल में 1 करोड़ रुपये की वैल्यू  55.84 लाख रुपये हो जाएगी। वहीं, 20 साल में एक करोड़ रुपये की वैल्यू 31.15 लाख रुपये होगी। 

