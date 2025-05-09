भारत की एयर स्ट्राइक से हिल गया पाकिस्तान, IMF से मिल सकता है आखिरी झटका

scorecardresearch
India-Pakistan Conflict: भारत और पाकिस्तान तनाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान शेयर बाजार बुरी तरह से क्रैश हो गया है। अब सबकी नजर IMF के फैसलों पर बनी हुई है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 9, 2025 13:00 IST
Pakistan Crisis
IMF

India-Pakistan War: पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले (Pahalgam Terror Attack) के बाद भारत ने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया कि पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) चलाकर आतंक के 9 ठिकानों को निशाना बनाया। एयर स्ट्राइक और ड्रोन हमलों के बाद लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक पाकिस्तान हिल गया।

पाकिस्तानी शेयर बाजार धड़ाम

भारत की कड़ी कार्रवाई का असर सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं, पाकिस्तान की इकॉनमी पर भी साफ दिखा। जैसे ही भारत ने एयर स्ट्राइक की खबरें फैलीं, पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट (Pakistan Stock Market Crash) बुरी तरह गिर गया। डर और अनिश्चितता के माहौल में निवेशकों ने जमकर बिकवाली की और बाजार औंधे मुंह गिर पड़ा।

पाकिस्तान फिर पहुंचा IMF के पास

शहबाज शरीफ सरकार (Shahbaz Sharif Govt) ने भारत को आंखें दिखाने की कोशिश तो की, लेकिन जब हालात बेकाबू हुए तो फिर वो आर्थिक मदद के लिए चीन और IMF के दरवाजे पर पहुंच गई। चीन ने तो पाकिस्तान की स्वैप लाइन बढ़ाने पर चुप्पी साध ली और अब IMF से मिलने वाली मदद भी खटाई में पड़ती नजर आ रही है।

IMF आज ले सकता है बड़ा फैसला

आज यानी 9 मई को IMF की एक अहम बैठक होनी है। इसमें पाकिस्तान द्वारा मांगी गई 1.3 अरब डॉलर (करीब 36,550 करोड़ पाकिस्तानी रुपये) की मदद पर फैसला लिया जा सकता है। ये रकम पाकिस्तान के 37 महीने वाले बेलआउट प्रोग्राम का हिस्सा है, लेकिन भारत की शिकायतों के चलते इस पर संशय मंडरा रहा है।

भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को एक बार फिर FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की मांग तेज कर दी है। भारत का दावा है कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ जो फंडिंग करता है, उसका इस्तेमाल फिर से आतंकवादी गतिविधियों में हो रहा है। इससे IMF और बाकी संस्थाएं भी सतर्क हो गई हैं।

IMF की नजर पाकिस्तान की हरकतों पर

IMF की आज की बैठक में सिर्फ आर्थिक मदद पर ही नहीं पाकिस्तान की गतिविधियों पर भी चर्चा हो सकती है। बताया जा रहा है कि 'रेजिलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी' (RSF) जैसी स्कीमों पर भी विचार किया जाएगा, लेकिन भारत की ओर से पेश किए गए सबूतों की वजह से पाकिस्तान की राह मुश्किल हो सकती है।

पहले ही कटौती झेल चुका है पाक का ग्रोथ रेट

पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बड़े झटके लगे हैं। IMF ने पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ (Pakistan GDP Growth) अनुमान घटाकर 2.6% कर दिया है, यह पहले 3% था। विश्व बैंक (World Bank) ने भी अपना अनुमान घटाकर 2.7% कर दिया है।

