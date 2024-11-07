RVNL Share पर आई बड़ी खबर, निवेशकों की होगी मौज?

रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के नेतृत्व में एक कंसोर्टियम ने भारतीय संचार निगम लिमिटेड (BSNL) से 5,008 करोड़ रुपये का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जीता है। इस कंसोर्टियम में HVCL लिमिटेड और Aerial Telecom Solutions Pvt. भी शामिल हैं। कंसोर्टियम को "भारत नेट" के मध्य-माइल नेटवर्क के विकास, निर्माण, उन्नयन, संचालन और रखरखाव के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में चुना गया है। RVNL ने इस परियोजना की सूचना नियामक फाइलिंग के जरिए दी है।

इस परियोजना के तहत निर्माण कार्य 3 सालों में पूरा किया जाएगा, जबकि रखरखाव का समझौता 10 सालों के लिए किया जाएगा। कंसोर्टियम के सदस्य RVNL, HFCL और Aerial Telecom का हिस्सा अब तक तय नहीं हुआ है।

अन्य ऑर्डर जो RVNL ने जीते

राज्य-स्वामित्व वाली कंपनी ने मंगलवार को यह भी घोषणा की कि उसने कर्नाटक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी (K-RIDC) लिमिटेड से 613 करोड़ रुपये का एक निर्माण प्रोजेक्ट जीता है। इस परियोजना में Heelalige, Singena Agrahara, Huskur, Ambedkar Nagar, Carmelaram, Bellandur, Marathahalli, Doddanakundi और Kaggadasapura में स्टेशन बनाने का कार्य शामिल है।

इसके अतिरिक्त, एक और ज्वाइंट वेंचर ने पूर्वी रेलवे के 837.7 करोड़ रुपये के ऑर्डर के लिए सबसे कम बोली लगाई है। यह ऑर्डर अर्थवर्क, पुलों का निर्माण, सड़क के नीचे और ऊपर के पुल, दीवार निर्माण, लेवल क्रॉसिंग सहित कई अन्य कामों से जुड़ा है।

RVNL का प्रदर्शन

RVNL के शेयर मंगलवार को NSE पर 1.08% बढ़कर ₹451.35 पर बंद हुए, जबकि Nifty 50 में 0.91% की वृद्धि हुई। पिछले 12 महीनों में, RVNL के शेयरों में 148.42% की वृद्धि देखी गई है और सालष 2024 के शुरुआत से अब तक इसने 192.86% का शानदार प्रॉफिट दिया है। ब्लूमबर्ग डेटा के मुताबिक RVNL का ट्रैकिंग करने वाले तीन विश्लेषकों में से एक ने "बाय" रेटिंग दी है, एक ने "होल्ड" और एक ने "सेल" की सिफारिश की है। अगले 12 महीनों में शेयर का औसत टारगेट प्राइस 10.4% की बढ़ोतरी की संभावना दिखाता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

