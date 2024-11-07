Dividend Stocks: हर शेयर पर मोटा डिविडेंड बांट रही हैं कंपनियां

शेयर बाजार के निवेशकों की नजर डिविडेंड पर रहती है। हालांकि, डिविडेंड एक तरह का रिवॉर्ड है जो कभी कभी कंपनी देती है। तो आज GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, Nuvama Wealth Management, Shriram Finance समेत कई कंपनियों के शेयर निवेशकों के रडार पर रहेंगे, क्योंकि इन तमाम कंपनियों ने इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड देने का ऐलान किया है।

advertisement

कौन सी हैं कपनियां

Nuvama Wealth Management Ltd

कंपनी ने अपने निवेशकों को हर शेयर पर ₹63 का अंतरिम डिविडेंड देने का एलान किया है।

Shriram Finance Ltd

कंपनी ने अपने निवेशकों को हर शेयर पर ₹22 का अंतरिम डिविडेंड देने का एलान किया है।

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd

कंपनी ने अपने निवेशकों को हर शेयर पर ₹12 का अंतरिम डिविडेंड देने का एलान किया है।

Navin Fluorine International Limited

कंपनी ने अपने निवेशकों को हर शेयर पर ₹5 का अंतरिम डिविडेंड देने का एलान किया है।

Share India Securities Ltd

कंपनी ने अपने निवेशकों को हर शेयर पर ₹0.5 का अंतरिम डिविडेंड देने का एलान किया है।

Symphony Limited

कंपनी ने अपने निवेशकों को हर शेयर पर ₹2 का अंतरिम डिविडेंड देने का एलान किया है।

एक्स-डेट

एक्स-डेट वह तारीख है जब कंपनी के शेयरों का खरीदार डिविडेंड या बोनस प्राप्त करने का हकदार होता है। इसका मतलब है कि यदि आप इस तारीख के बाद शेयर खरीदते हैं, तो आप लाभ के लिए योग्य नहीं होंगे। एक्स-डेट कंपनी द्वारा निर्धारित की जाती है।

रिकॉर्ड डेट

रिकॉर्ड डेट वह तारीख है जब कंपनी उन शेयरधारकों की सूची तैयार करती है जो डिविडेंड या बोनस प्राप्त करने के हकदार हैं। इस सूची में वे निवेशक शामिल होते हैं जिन्होंने एक्स-डेट तक शेयर खरीदे हैं।