इस Defence Stock मे दूसरे दिन भी अपर सर्किट, कंपनी ISRO और DRDO देती है सर्विस

डिफेंस कंपनी Premier Explosives Limited के शेयरों में दूसरे दिन अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। इस तेजी के साथ स्टॉक ने 500 रुपए प्रति शेयर के आंकड़े को छू लिया है। वहीं बुधवार को भी कंपनी के शेयरों में 5% की तेजी आई और स्टॉक ₹477.15 प्रति शेयर पर पहुंच गया। इस दौरान BSE पर वॉल्यूम में 1.01 गुना से अधिक का उछाल देखा गया।

क्यों भाग रहा है स्टॉक?

डिफेंस कंपनी Premier Explosives Limited को तेलंगाना सरकार की कंपनी सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लिमिटेड (SCCL) से ₹89.20 करोड़ का एक महत्वपूर्ण ऑर्डर मिला है। इस घरेलू ऑर्डर के तहत कंपनी को विभिन्न प्रकार के विस्फोटक और सहायक उत्पादों की सप्लाई करेगी, जिसमें SME विस्फोटक, LDC विस्फोटक (कैप्ड और नॉन-कैप्ड), कास्ट बूस्टर, डेटोनेटरिंग फ्यूज़, कॉर्ड रिले, नॉनल, और फैक्ट्री-सेट इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर शामिल हैं। ये मटीरियल Singareni Collieries Company Limited की कईन परियोजनाओं में ओपनकास्ट ब्लास्टिंग ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत सप्लाई की डिलीवरी दो साल की अवधि में करनी होगी।

बिजनेस मॉडल

Premier Explosives Limited इंड्स्ट्रियल विस्फोटक और डेटोनेटर के निर्माण के बिजनेस से जुड़ी है। यह ISRO के श्रीहरीकोटा केंद्र और DRDO के तहत जगदलपुर में ठोस ईंधन संयंत्रों के ऑपरेशन और रखरखाव (O&M) सर्विस भी देती है।

जरूरी बातें

कंपनी का मार्केट कैप ₹2,693 करोड़ है और 30 जून, 2023 तक कंपनी का ऑर्डर बुक ₹899.40 करोड़ है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में 19.1% CAGR की मजबूत लाभ वृद्धि दी है और 21.9% का स्वस्थ डिविडेंड भुगतान बनाए रखा है। कंपनी के शेयरों ने 52 वीक के निचले स्तर ₹236 प्रति शेयर से 100% से अधिक का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में यह 1,350% का जबरदस्त रिटर्न दे चुका है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

