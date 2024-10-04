scorecardresearch
#Niftycrash: खामेनेई के भाषण के तुरंत बाद हिजबुल्लाह ने इजरायल पर रॉकेटों की बौछार की: रिपोर्ट

पिछले 24 घंटों में लेबनान पर इजरायली हमलों में कम से कम सैंतीस लोग मारे गए और 150 से ज़्यादा लोग घायल हुए।नसरूल्ला की मौत के बाद इजरायल ने ये हमले किए हैं।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 4, 2024 17:48 IST

पिछले 24 घंटों में लेबनान पर इजरायली हमलों में कम से कम सैंतीस लोग मारे गए और 150 से ज़्यादा लोग घायल हुए।नसरूल्ला की मौत के बाद इजरायल ने ये हमले किए हैं। बेरूत के दक्षिण में हिज़्बुल्लाह के मुख्यालय वाले इलाके दहिये पर इजरायली ने बमों से हमला किया गुरुवार रात के कुछ हमले बेरूत के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नज़दीक हुए थे। 

रिपोर्टों के अनुसार

बेरूत में हुए हमलों में हिज़्बुल्लाह के संभावित नए प्रमुख हाशेम सफ़ीद्दीन को निशाना बनाया गया , जबकि वो भूमिगत बंकर में छिपा था। इससे पहले खामनेई ने तेहरान में जुमे की नमाज के बाद अपना भाषण दिया और इजरायल के खात्म की बात कही। 

खामनेई ने मुसलमानों से कहा

खामनेई ने मुसलमानों से कहा कि वो एकजुट हो जाएं और इजरायल के खिलाफ लड़ाई लड़ें। खामनेई ने अपने भाषण में कहा कि इजरायल पर हमला सही था और ईरान अब भी किसी भी युद्ध के लिए तैयार है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
