इस बीच, निवेशकों को डर है कि विदेशी निवेशक भारतीय शेयरों की अपेक्षाकृत उच्च कीमतों के कारण उन्हें बेच रहे हैं और चीनी बाजार में निवेश कर रहे हैं, जहां कीमतें सस्ती और आकर्षक लग रही हैं। चीन में आर्थिक सुधार के लिए की जा रही ब्याज कटौती से चीन के बाजार सस्ते लग रहे हैं।

भारतीय बाजार का उच्च मूल्यांकन

वर्तमान में निफ्टी अपने एक साल के अग्रिम आय के 21.5 गुना पर ट्रेड कर रहा है, जो इसके ऐतिहासिक औसत 20.4 गुना से अधिक है। भारतीय बाजार को लंबे समय से अन्य उभरते बाजारों की तुलना में महंगा माना जाता है। चीनी बाजार में, सरकार ने लगभग 2 ट्रिलियन युआन के बेल आउट की घोषणा की है, जो निवेशकों के लिए एक आकर्षण बन सकता है।

फ्यूचर आउटलुक

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (MOFSL) के अनुसार, भारतीय बाजार का उच्च मूल्यांकन मजबूत मुनाफा, स्थिर राजनीतिक माहौल और मजबूत आर्थिक संकेतकों द्वारा समर्थित रहा है। हालांकि, ब्रोकरेज फर्म ने मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों की अपेक्षा लार्जकैप स्टॉक्स को प्राथमिकता दी है, क्योंकि मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स अपने निफ्टी-50 की तुलना में क्रमशः 59% और 12% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं।

इस बीच, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के वी के विजयकुमार ने कहा कि हालिया बिकवाली मुख्य रूप से एफपीआई की बिकवाली के कारण हुई है, न कि सिर्फ मिडिल ईस्ट तनाव के कारण।