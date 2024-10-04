NiftyCrash: इजरायल के हमले के बाद क्या क्रूड 200 डॉलर पर जाएगा?

SEB की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ये तेजी 10 सितंबर के निचले स्तर 68.68 USD/बैरल से लगभग 9 USD की बढ़त है। यह उछाल अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की उस घोषणा के बाद आया, जिसमें कहा गया कि ईरान द्वारा इज़राइल पर 200 मिसाइल हमलों के जवाब में ईरानी तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। लेकिन वो ऐसा नहीं समझते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इजरायल ईरान पर हमला नहीं करेगा।इजरायल का ईरान पर हमला तय है।

हालांकि, मौजूदा कीमतें पिछले 18 महीनों से लगातार 80-85 USD/बैरल की कीमतों से भी नीचे हैं। लेकिन अगर क्रूड 90 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर गया तो क्या होगा।

दिसंबर में उत्पादन को 180,000 बैरल प्रतिदिन तक बढ़ाएंगे

ओपेक+ ने इस सप्ताह फिर से पुष्टि की कि वे दिसंबर में उत्पादन को 180,000 बैरल प्रतिदिन तक बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले इजरायल ईरान की तेल फैसिलिटी पर हमला कर सकता है।

SEB की रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान द्वारा इज़राइल पर एक और जवाबी हमले की संभावना अभी भी बनी हुई है। इसमें तेल, सैन्य ठिकाने या परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की संभावना है। यदि ईरानी तेल निर्यात को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, तो दुनिया लगभग 1.7 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन खो देगी। हालांकि, सऊदी अरब, UAE, इराक, और कुवैत उत्पादन बढ़ा सकते हैं, जिससे तेल की आपूर्ति में बड़ी कमी नहीं आएगी, लेकिन तेल की कीमतें 100 USD/बैरल से ऊपर जा सकती हैं।

यदि स्थिति और बिगड़ती है और होरमुज जलडमरूमध्य बंद होता है, तो कीमतें 350 USD/बैरल तक भी पहुँच सकती हैं। हालांकि, अभी इस तरह की संभावना कम दिख रही है। लेकिन उस स्थिति से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। सीधी बात है अगर क्रूड 90 डॉलर के ऊपर गया तो शेयर बाजार में गिरावट आनी तय है।

उपदेश के लिए तेहरान में भारी भीड़ एकत्र

इज़राइल पर मिसाइल हमला न्यूनतम सज़ा थी': अयातुल्ला अली ख़ामेनेई ने शुक्रवार की नमाज़ के बाद 5 साल में पहली बार में कहा सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के दुर्लभ शुक्रवार के उपदेश के लिए तेहरान में भारी भीड़ एकत्र हुई है, जो इजरायल पर मिसाइल हमले की श्रृंखला शुरू करने के बाद ईरान की योजनाओं पर प्रकाश डाल सकता है।

जोरदार नारों के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा, "फिलिस्तीनियों का प्रतिरोध वैध है।" लगभग पांच वर्षों में अपना पहला उपदेश देते हुए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि मुसलमानों को एकजुट रहना चाहिए और एक-दूसरे से प्रेम भाषण करना चाहिए।

ईरान के सर्वोच्च नेता ने बड़ी सभा को संबोधित करते हुए कहा, "हमारे दुश्मन द्वारा अपनाई गई नीतियाँ विभाजन और देशद्रोह के बीज बोना है, ताकि सभी मुसलमानों के बीच दरार पैदा की जा सके। वे फिलिस्तीनियों, लेबनानी, मिस्रियों और इराकियों के लिए एक जैसे दुश्मन हैं। वे यमन और सीरियाई लोगों के दुश्मन हैं।"

प्रत्येक राष्ट्र को हमलावरों से अपनी रक्षा करने का अधिकार

खामेनेई ने कहा कि प्रत्येक राष्ट्र को हमलावरों से अपनी रक्षा करने का अधिकार है, तथा उन्होंने कहा कि ईरान का मिसाइल हमला इजरायल के अपराधों के लिए 'न्यूनतम सजा' है।

उन्होंने मुस्लिम देशों से अफगानिस्तान से लेकर यमन और ईरान से लेकर गाजा और लेबनान तक फैले एक साझा दुश्मन के खिलाफ अपनी सुरक्षा को मजबूत करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि हमास का 7 अक्टूबर का हमला और ईरान का हाल ही में इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला रक्षा के वैध कार्य थे।

ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई देश में सर्वोच्च पद

परईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई देश में सर्वोच्च पद पर हैं। शुक्रवार दोपहर को उनका उपदेश लगभग पांच वर्षों में पहला है और गाजा में इजरायल-हमास युद्ध की एक साल की सालगिरह से ठीक तीन दिन पहले आया है। उनका उपदेश ईरान समर्थित लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह के लिए प्रार्थना समारोह के बाद दिया गया, जो पिछले सप्ताह हवाई हमले में मारे गए थे।

दो दिन पहले खामेनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर घोषणा की थी कि वह जल्द ही नसरल्लाह के बारे में सार्वजनिक रूप से बात करेंगे। खामेनेई ने अपनी पोस्ट में लिखा था, "लेबनान के मुद्दों और हमारे प्रतिष्ठित, प्रिय शहीद, सैय्यद हसन नसरल्लाह से जुड़े मामलों के बारे में मुझे कुछ बातें कहनी हैं। अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं निकट भविष्य में इन पर चर्चा करूंगा।"

उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, "हमारे क्षेत्र में समस्या, इन संघर्षों और युद्धों की जड़ उन लोगों की मौजूदगी है जो इस क्षेत्र में शांति की वकालत करने का दावा करते हैं। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ यूरोपीय देश।"