इन दो PSU Stocks में बनेगा पैसा! शेयरों में बंपर उछाल की जताई संभावना

बाजार में दवाब के बीच पावर सेक्टर और उसे फाइनेंस करने वाले शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में दो मल्टीबैगर सरकारी स्टॉक हैं जिसमें ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल (Motilal Oswal) ने कवरेज करनी शुरु की है। साथ ही इन स्टॉक्स में अच्छी तेजी की उम्मीद भी जताई जा रही है।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Oct 9, 2024 18:04 IST

PFC और REC को क्यों चुना?

Motilal Oswal ने इन दोनों मल्टीबैगर PSU कंपनियों PFC और REC पर अपना नोट जारी किया है। ब्रोकरेज का कहना है कि भारत के एनर्जी ट्रांजिशन में इन दोनों कंपनियों का बड़ा रोल होने जा रहा है। देश के पावर सेक्टर में अगले दशक में बड़ा निवेश आने वाला है। जिसका फायदा  PFC, REC जैसी कंपनियों को मिलेगा। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि भारतीय पावर सेक्टर में अगले दशक के दौरान निवेश का भारी अवसर बनेगा. करीब 42 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने की जरूरत होगी। आने वाले समय में पावर सेक्टर की ग्रोथ 7 प्रतिशत CAGR रह सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश की GP बढ़ रही है और पावर डिमांड के नए ड्राइवर्स आ रहे हैं। 

PFC का नया टारगेट

मोतीलाल ओसवाल ने पावर फाइनेंस कंपनी Power Finance Corporation (PFC) पर BUY रेटिंग दी है।  स्टॉक पर टारगेट प्राइस 560 रुपये प्रति शेयर रखा है। 9 अक्टूबर 2024 के क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से देखें तो मौजूदा भाव से स्टॉक आगे करीब 18-20 प्रतिशत उछल सकता है।

मोतीलाल ओसवाल ने REC पर BUY रेटिंग दी है। स्टॉक पर टारगेट प्राइस 630 रुपये प्रति शेयर रखा है। 9 अक्टूबर 2024 के क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से देखें तो मौजूदा भाव से स्टॉक आगे करीब 18-20 प्रतिशत उछल सकता है। इन दोनों PSU Stocks ने बीते एक साल में निवेशकों का पैसा डबल हुआ है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 9, 2024