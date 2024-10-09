Tata Motors के Q2 रिजल्ट्स इस तारीख और टाइम पर आएंगे

Q2 FY25 रिजल्ट्स

Tata Motors का बोर्ड 8 नवंबर को कंपनी के Q2 FY25 रिजल्ट्स पर विचार और मंजूरी के लिए बैठक करने जा रहा है। टाटा मोटर्स की ओर से जानकारी दी गई है कि हम आपको सूचित करते हैं Tata Motors Limited (‘the Company’) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक शुक्रवार 8 नवंबर 2024 को निर्धारित की गई है, जिसमें सितंबर 30, 2024 को खत्म दूसरी तिमाही और आधे साल के लिए ऑडिटेड स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों और अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड वित्तीय परिणामों पर विचार और मंजूरी दी जाएगी।

आमतौर पर Tata Motors शेयर मार्केट क्लोजिंग के बाद अपने नतीजों की घोषणा करती है। इससे पहले भी कंपनी ने अप्रैल-जून की तिमाही के परिणाम शाम 4:04 बजे पर रिपोर्ट किए थे।

कैसे रहे रिजल्ट्स?

टाटा मोटर्स ने जून 2024 में समाप्त पहली तिमाही के लिए अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 74% की साल दर साल (YoY) की बढ़ोतरी हुई है, जो 5,566 करोड़ रुपये रही है। यह प्रॉपिट स्ट्रीट के अनुमान 5,486 करोड़ रुपये से थोड़ा ज्यादा है। पहली तिमाही में ऑपरेशन से रेवेन्यू 6% YoY बढ़कर 1.08 लाख करोड़ रुपये हो गया, लेकिन यह स्ट्रीट के अनुमान 1.15 लाख करोड़ रुपये से कम रहा। कंपनी ने 9,100 करोड़ रुपये का EBIT (earnings before interest and tax) हासिल किया है, जिसका EBIT मार्जिन 8.4% था, जो YoY 30 बेसिस प्वाइंट्स से बेहतर है।

कमर्शियल वाहन (CV) रेवेन्यू अप्रैल-जून 2024 में 5% YoY बढ़कर 17,800 करोड़ रुपये हो गया और EBIT मार्जिन 8.9% तक सुधार हुआ, जो बेहतर रियालाइजेशन और मटीरियल कॉस्ट बचत से फायदा हुआ। इस सेगमेंट का टैक्स से पहले का प्रॉफिट (PBT) 1,500 करोड़ रुपये रहा।