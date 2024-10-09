scorecardresearch
Reliance Power में फिर अपर सर्किट का दौरा शुरु! निवेशकों को क्या करना चाहिए?

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 9, 2024 15:51 IST
Reliance Power said the FCCBs will be convertible into up to 82.30 crore equity shares of Rs 10 each at the conversion price of Rs 51, including a premium of Rs 41 per equity share.

हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अच्छी बढ़त और RBI की ओर से ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने के फैसले से बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली। लेकिन बुधवार को क्लोजिंग के दौरान बाजार में फिर दबाव हावी होता हुआ दिखा। इस दौरान अनिल अंबानी की कंपनी  Reliance Power में जोरदार तेजी देखने को मिली।

अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी Reliance Power के शेयरों में फिर से अपर सर्किट का सिलसिला शुरु हो चुका है। 9 अक्तूबर यानि बुधवार को भी स्टॉक में अपर सर्किट लगा। वहीं पिछले हफ्ते  गुरुवार तक स्टॉक में लगातार 11 दिन तक अपर सर्किट लगा। पिछले एक महीने से स्टॉक में जोरदार बढ़त देखी जा रही है, इस दौरान शेयर 62.42 प्रतिशत भाग चुका है।

पिछले 3 कारोबारी तीन सत्रों में इसने 10 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। 9 सितंबर 2024 को रिलायंस पावर के शेयरों का भाव 29.72 रुपये था, जबकि 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगने के बाद यह 48.27 रुपये के लेवल पर पहुंच गया है। वहीं 6 महीने में इसने अपने निवेशकों को 61 प्रतिशत का रिटर्न दिया है, जबकि एक साल में निवेशकों ने 170 प्रतिशत का मल्टीबैगर मुनाफा कमाया है।

तेजी का कारण क्या?
आपको बता दें कि कंपनी ने हाल ही में भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) के साथ 500 मेगावाट/1000 मेगावाट घंटे की Battery Energy Storage Project के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इसके अलावा पिछले हफ्ते रिलायंस पावर ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी थी कि उसने भूटान में 500 मेगावाट सोलर और 770 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेट्स पर संयुक्त रूप से काम करने के लिए भूटान की रकार की वाणिज्यिक और निवेश शाखा के साथ एक एग्रीमेंट किया है। फाइलिंग में कंपनी ने आगे बताया है कि ग्रुप एक नई सब्सिडरी रिलायंस एंटरप्राइजेज की स्थापना करेगा, जिसे जिसे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलायंस पावर संयुक्त रूप से प्रमोट किया जाएगा।

निवेशकों को क्या करना चाहिए?
Anand Rathi के जिगर एस पटेल का कहना है कि स्टॉक का सपोर्ट 46 रुपए प्रति शेयर है जबकि रजिस्टेंस 50 रुपए है। 50 रुपए के लेवल पार करते हुए स्टॉक 53 रुपए पर पहुंचता हुआ दिख सकता है। SEBI रजिस्टर्ड Abhijeet Ramachandran का कहना है कि स्टॉक ओवरबॉट जोन में है। 53 रुपए पर स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है। चाहें तो निवेशक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Oct 9, 2024