Niftycrash : FIIs ने सात दिनों में भारतीय शेयर बाजार से 55,742 करोड़ रुपये निकाले, DIIs ने खरीदे 60,204 करोड़ रुपये के शेयर

सबसे ज्यादा बिकवाली 4 अक्टूबर को हुई, जब एफपीआई ने 15,506 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए। दूसरी ओर, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने एफपीआई की इस बिकवाली के दबाव को सहन करते हुए 60,204 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

भारतीय शेयरों की खरीदारी जारी

DIIs ने पिछले सात दिनों में लगातार भारतीय शेयरों की खरीदारी जारी रखी और एफपीआई की बिकवाली से होने वाले नुकसान को संभाला। इस दौरान उन्होंने 60,206 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जिससे बाजार में स्थिरता बनी रही।

बिकवाली के प्रमुख कारण

बिकवाली के प्रमुख कारण एफपीआई द्वारा भारतीय बाजार में बिकवाली के पीछे कई कारण रहे। इसमें ईरान-इजरायल के बीच बढ़ते तनाव से तेल की कीमतों में उछाल प्रमुख रहा, जिससे महंगाई बढ़ने की आशंका पैदा हुई। इसके अलावा, भारतीय शेयर बाजार में ऊंचे वैल्यूएशन भी एफपीआई के लिए चिंता का विषय बने रहे। चीन ने हाल ही में अपनी धीमी हो रही अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए कई आर्थिक समर्थन उपाय किए, जिससे एफपीआई ने चीन की ओर रुख किया।

विशेषज्ञों का नजरिया विशेषज्ञों का मानना है कि "सेल इंडिया, बाय चाइना" रणनीति अब समाप्त हो रही है, क्योंकि एफपीआई की बिकवाली की गति धीमी हो गई है और चीन के शेयरों में भी मुनाफावसूली शुरू हो गई है। लेकिन एफआईआई अगर लगातार बिकवाली करते रहे तो बाजार ऊपर नहीं जाएगा।