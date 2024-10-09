scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारNiftycrash : FIIs ने सात दिनों में भारतीय शेयर बाजार से 55,742 करोड़ रुपये निकाले, DIIs ने खरीदे 60,204 करोड़ रुपये के शेयर

Niftycrash : FIIs ने सात दिनों में भारतीय शेयर बाजार से 55,742 करोड़ रुपये निकाले, DIIs ने खरीदे 60,204 करोड़ रुपये के शेयर

अक्टूबर 2024 के पहले हफ्ते में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने लगातार सातवें दिन भारतीय शेयर बाजार से भारी बिकवाली जारी रखी, जिससे कुल 55,742 करोड़ रुपये की निकासी हुई।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 9, 2024 16:55 IST

 सबसे ज्यादा बिकवाली 4 अक्टूबर को हुई, जब एफपीआई ने 15,506 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए। दूसरी ओर, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने एफपीआई की इस बिकवाली के दबाव को सहन करते हुए 60,204 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

भारतीय शेयरों की खरीदारी जारी

DIIs ने पिछले सात दिनों में लगातार भारतीय शेयरों की खरीदारी जारी रखी और एफपीआई की बिकवाली से होने वाले नुकसान को संभाला। इस दौरान उन्होंने 60,206 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जिससे बाजार में स्थिरता बनी रही।

advertisement

बिकवाली के प्रमुख कारण

बिकवाली के प्रमुख कारण एफपीआई द्वारा भारतीय बाजार में बिकवाली के पीछे कई कारण रहे। इसमें ईरान-इजरायल के बीच बढ़ते तनाव से तेल की कीमतों में उछाल प्रमुख रहा, जिससे महंगाई बढ़ने की आशंका पैदा हुई। इसके अलावा, भारतीय शेयर बाजार में ऊंचे वैल्यूएशन भी एफपीआई के लिए चिंता का विषय बने रहे। चीन ने हाल ही में अपनी धीमी हो रही अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए कई आर्थिक समर्थन उपाय किए, जिससे एफपीआई ने चीन की ओर रुख किया।

विशेषज्ञों का नजरिया विशेषज्ञों का मानना है कि "सेल इंडिया, बाय चाइना" रणनीति अब समाप्त हो रही है, क्योंकि एफपीआई की बिकवाली की गति धीमी हो गई है और चीन के शेयरों में भी मुनाफावसूली शुरू हो गई है। लेकिन एफआईआई अगर लगातार बिकवाली करते रहे तो बाजार ऊपर नहीं जाएगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 9, 2024