इस PSU Stock में तूफानी तेजी! Dividend का भी एलान

Delhi,UPDATED: Nov 6, 2024 16:05 IST
अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बीच ग्लोबल मार्केट में दमदार तेजी लौटती हुई दिखी। बुधवार यानि 6 नवंबर को घरेलू शेयर बाज़ार में जबरदस्त एक्शन रहा, जहां सेंसेक्स 901 अंक चढ़कर 80,378   पर पहुंचा तो वहीं निफ्टी 270 अंक के साथ 24,484 के लेवल पर बंद हुआ।

इस तेजी के माहौल में कई कंपनियों के शेयरों में से एक सरकारी कंपनी Oil India के शेयर में दमदार  तेजी देखी गई। ऑयल इंडिया के शेयरों में इंट्राडे में 7 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दर्ज हुई और इसके साथ शेयर ने 531.05 रुपये का हाई बनाया। वहीं पिछले एक महीने में शेयर करीब 5 प्रतिशत नीचे आ चुका है। कंपनी ने अपने नतीजों के ऐलान के साथ निवेशकों के लिए बंपर डिविडेंड की भी एलान किया है। कंपनी के जरिए जारी तिमाही नतीजों के मुताबिक सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 25 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 25 प्रतिशत बढ़कर 1834 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 1466 करोड़ रुपये था। हालांकि PSU कंपनी का रेवेन्यू सितंबर तिमाही में 1.6 प्रतिशत गिरकर 5246 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 5332 करोड़ रुपये था।

एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी ने वित्त वर्ष 25 के लिए 30 प्रतिशत का अंतरिम डिविडेंड का एलान किया है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शेयरधारकों के लिए 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 3 रुपये का डिविडेंड देने की सिफारिश की है। कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड के लिए शुक्रवार 15 नवंबर का दिन रिकॉर्ड-डेट के तौर पर तय की है। इसका मतलब अगर आपके डीमैट खाते में 15 नवंबर तक कंपनी के शेयर होंगे तभी इसका फायदा मिल पाएगा।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Nov 6, 2024