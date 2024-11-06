scorecardresearch
डिफेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने सितंबर तिमाही में 76 प्रतिशत का मुनाफा दर्ज किया है, लेकिन निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने इस शेयर के लिए अपने लक्ष्य मूल्य को 4,315 रुपये से घटाकर 4,106 रुपये कर दिया है।

Ankur Tyagi
UPDATED: Nov 6, 2024 09:55 IST
Mazagon Dock Shipbuilders शेयर पर आई बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट

डिफेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने सितंबर तिमाही में 76 प्रतिशत का मुनाफा दर्ज किया है, लेकिन निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने इस शेयर के लिए अपने लक्ष्य मूल्य को 4,315 रुपये से घटाकर 4,106 रुपये कर दिया है। 

होल्ड' रेटिंग की सिफारिश

'होल्ड' रेटिंग की सिफारिश करते हुए निर्मल बंग ने कहा कि मझगांव डॉक का  मार्जिन और एबिटा मार्जिन क्रमशः 38.1 प्रतिशत और 18.5 प्रतिशत रहा, जो कि क्रमशः 40.9 प्रतिशत और 18.8 प्रतिशत के अनुमान से कम है। मैनेजमेंट का कहना है कि Q2FY25 में लिक्विडेटेड डैमेज का कोई उलटफेर नहीं हुआ।

निर्यात ऑर्डर हासिल

कंपनी ने ओएनजीसी से 6,000-7,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर और डेनमार्क से 1,000-2,000 करोड़ रुपये के निर्यात ऑर्डर हासिल किए हैं। मझगांव डॉक ने तीन साल में 12-15 फीसदी पीबीटी मार्जिन का अनुमान लगाया है। कुल मिलाकर, ब्रोकरेज को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 25-27 के दौरान मझगांव डॉक का राजस्व 20 प्रतिशत, एबिटा 29 प्रतिशत और पीएटी 19 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ेगा।

मझगांव डॉक के शेयर 2024 में अब तक 83 प्रतिशत और पिछले एक साल में 115.81 प्रतिशत चढ़े हैं। मंगलवार को शेयर 3.98 प्रतिशत बढ़कर 4,187.30 रुपये पर बंद हुआ। स्टॉक 1 साल के फ़ॉरवर्ड पी/ई 26.6x पर कारोबार कर रहा है, जो तीन साल के औसत पी/ई 14.8 गुना से ज़्यादा है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 6, 2024